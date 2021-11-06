Уволившиеся из скорой помощи в Облучье врачи отозвали заявления
Медики из скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), уволившиеся из-за отказа делать прививки от COVID-19, решили отозвать свои заявления. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь губернатора региона Елена Мержиева в субботу, 6 ноября.
Заявления отозвали все сотрудники службы скорой помощи за исключением двоих человек. Их решение уйти с работы не связано с вакцинацией, уточнила пресс-секретарь.
Утром стало известно, что в Облучье выехал главный внештатный специалист по скорой медпомощи Минздрава России Сергей Багненко для формирования новых бригад скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 26 сотрудников двух бригад скорой помощи из Облучья и Пашкова (ЕАО) написали заявления об увольнении из-за нежелания делать прививку от коронавируса.
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