Уволившиеся из скорой помощи в Облучье врачи отозвали заявления

Заявления отозвали все сотрудники службы скорой помощи за исключением двоих человек. Их решение уйти с работы не связано с вакцинацией, уточнила пресс-секретарь.

Утром стало известно, что в Облучье выехал главный внештатный специалист по скорой медпомощи Минздрава России Сергей Багненко для формирования новых бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 26 сотрудников двух бригад скорой помощи из Облучья и Пашкова (ЕАО) написали заявления об увольнении из-за нежелания делать прививку от коронавируса.

