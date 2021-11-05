Рошаль раскритиковал медработников скорой помощи в ЕАО после их увольнения

Президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль считает преступлением отказ работников скорой в Облучье от оказания помощи пациентов из-за увольнения на фоне отказа от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Нацмедпалаты.

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Врач заявил, что поступок коллег не выдерживает критики и призвал опомниться.

«Национальная Медицинская Палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь - тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?», - сказал Рошаль.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» обратил внимание на неоднозначность ситуации в связи с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области после их отказа сделать прививку от коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусУвольнениеСкорая ПомощьЛеонид Рошаль
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