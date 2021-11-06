В ЕАО сформируют новые бригады скорой взамен уволившихся из-за прививок медиков

Новые бригады скорой помощи сформируют в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где из-за нежелания прививаться от коронавируса уволились 26 медиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

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Отмечается, что на фоне последних событий в регион направили главного внештатного специалиста Минздрава по скорой медицинской помощи. Представитель министерства примет участие в прямом диалоге со сторонами.

«Нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий. Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом новые бригады будут сформированы», — подчеркнул главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.

Ранее стало известно, что 26 сотрудников двух бригад скорой помощи из Облучья и Пашкова (ЕАО) написали заявления об увольнении из-за нежелания делать прививку от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Скорая ПомощьВакцинацияКоронавирус
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