Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа»

По его словам, увольнение коллеги не имеет никакого отношения к задержанию нескольких сотрудников специального подразделения, которые подозреваются в разбое. Уточняется, что после увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Канакин работал в «Альфе» с 1984 года. Теперь уже бывший начальник спецподразделения ФСБ имеет звание Герой России. Кроме того, он был участником операций по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке, а также в школе в Беслане. Главой «Альфы» Канакин стал в 2014 году.

Ранее стало известно, что восемь сотрудников Федеральной службы безопасности объявлены в розыск в связи с уголовным делом о разбое. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН признался, что ему, как и многим ветеранам подразделения, трудно представить, что сотрудники силового ведомства занимались «экономическими проводками».

