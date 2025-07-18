В Крыму запретили распространять в мессенджерах информацию о военных объектах и попадании БПЛА БПЛА атаковали промтерриторию в Нижегородской области ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности Украины В некоторых российских компаниях уже есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением ИИ