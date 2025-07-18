Москвичам пообещали теплую погоду без скачков температуры
До конца июля редкий день в Центральной России обойдется без дождя, однако в регионе установится умиротворенная погода, рассказал НСН Александр Шувалов.
До конца июля в столичном регионе установится умиротворенная погода на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, однако редкий день обойдется без дождя, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«До конца июля в Центральной России резких скачков температуры, которые наблюдались в первой половине месяца, уже не будет. Установится ровная, умиротворенная погода. Дневная температура - в пределах 24-26 градусов. Атмосферные процессы будут неактивные, слегка заторможенные. При этом, редкий день обойдется без дождя. Стратификация атмосферы настроена на то, что после полудня обязательно где-нибудь выпадет дождик. Где-то может быть совершенно небольшое количество осадков, а где-то до половины и даже свыше половины месячной нормы. Слишком сильных ливней, которые были, когда над нами висела фронтальная зона с 14 по 16 июля, уже не будет», - пообещал синоптик.
На российских курортах, по его словам, установится идеальная погода.
«Что касается российских курортов, там установилась идеальная для отдыхающих погода. Температура воздуха - 25-30 градусов, воды - 22-25. Осадки будут, но они коснутся в основном района Сочи. На южном берегу Крыма без осадков», - отметил собеседник НСН.
Метеоролог также предупредил, что в Москве выходные дни (19-20 июля) будут дождливыми.
«В Москве в предстоящую субботу, если выезжать на природу, на шашлыки, то лучше в первую половину дня. После обеда с юго-запада подойдут фронтальные зоны. Дождь ударит достаточно хороший. Осадки с перерывами продолжатся и в воскресенье. Температура воздуха в эти дни останется высокой, 24-26 градусов, что чуть выше климатической нормы - на 1,5 – 2 градуса», - добавил Шувалов.
Ранее грозы и ветер оставили регионы Центральной России без света и дорог, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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