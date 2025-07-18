Журналистку Курбангалееву заочно приговорили к 8 годам лишения свободы

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 8 годам заключения за оправдание терроризма и фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение запрашивало для фигурантки 8 лет лишения свободы. Второй западный окружной военный суд назначил подсудимой такой срок.

Ранее против Курбангалеевой возбудили уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма группой лиц с использованием интернета, а также публичном распространении фейков о российской армии. В июне прошлого года журналистку заочно арестовали и объявили в международный розыск, пишет RT.

