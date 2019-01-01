Сотрудники спецслужб указали на причину преступлений в системе ФСБ
Представители ФСБ и спецподразделения «Альфа» рассказали в эфире НСН, как решить проблему роста коррупции в системе государственной безопасности.
Сотрудники ФСБ, «Альфы» и «Вымпела», арестованные по подозрению в хищении 140 миллионов рублей, проводили «апгред» бронежилетов, чтобы вынести деньги. Об этом «Росбалту» сообщил собственный источник.
«Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно», — отметил собеседник агентства.
По его информации, под домашний арест отправлены двое сотрудников, еще пятеро взяты под стражу. Всем грозит до 15 лет колонии. Участникам преступления вменяется нарушение части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН признался, что ему, как и многим ветеранам подразделения, трудно представить, что сотрудники силового ведомства занимались «экономическими проводками».
«Единственное, что могу предположить, - данные офицеры занимались силовым сопровождением экономических преступлений, которые проводили в управлении «К» ФСБ РФ. Последние события, которые связаны с ФСБ, особенно с управлением «К», которое занимается обеспечением безопасности российских банков, связаны с бизнес-«крышеванием». Сотрудники обвиняются в огромных хищениях.
Когда я служил – а я служил и в Советском Союзе, и в современной России – за малейшие похожие преступления сотрудник КГБ, ФСБ, ФСК увольнялся. Даже разговоров не было. Поэтому считаю, нужно говорить о полной смене концепции работы управления «К» в системе ФСБ России», - заявил Гончаров.
Его точку зрения поддержал член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. В интервью НСН он заявил о том, что происходящие события вскрывают серьезные кадровые проблемы в Федеральной службе безопасности РФ и правоохранительных органах.
«Необходимо принципиальное изменение подхода к кадровой работе. Я уже не раз говорил, что мы превратили спецслужбу в инкубатор для «блатных». Надо отметить, что люди, которые приходят в правоохранительную систему или ФСБ, не хотят занимать рядовые должности и вести оперативную работу. Они хотят расследовать экономические преступления. Я не думаю, что у нас такое большое количество специалистов в области экономики и банковской системы. Следовательно, существует определенная корысть. Значит, должен быть мощный контрразведывательный режим внутри такой структуры. Они все должны находиться под жестким контролем и абсолютно «прозрачными» быть. Если этого не происходит, их души и мозги начинают покрываться ржавчиной, возникает желание быстро обогатиться - и мы имеем то, что имеем. Это самая большая проблема для всех специальных служб», - отметил Михайлов.
Он также заявил, что частое оправдание преступников-силовиков, связанное, якобы, с низкой оплатой труда, не имеет оснований.
«Часто можно слышать, что сотрудники служб сетуют – люди мало получают. Но человек, который идет на эти деньги, должен принимать правила игры, которые есть. Он знает, на что он идет – не на то, чтобы выторговать какие-то привилегии. Поэтому подобные разговоры лишены всяких оснований, тем более, что в ФСБ платят немало», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев в эфире НСН предположил, что проходящие по делу сотрудники, вероятнее всего, были введены в заблуждение и были попросту использованы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Петербурге началось прощание с подводниками
- Порошенко обналичил 34 миллиона долларов
- Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
- СМИ рассказали о нешуточных гонорарах юмористов
- Стало известно, как арестованные сотрудники ФСБ прятали деньги