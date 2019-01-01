Сотрудники спецслужб указали на причину преступлений в системе ФСБ

Сотрудники ФСБ, «Альфы» и «Вымпела», арестованные по подозрению в хищении 140 миллионов рублей, проводили «апгред» бронежилетов, чтобы вынести деньги. Об этом «Росбалту» сообщил собственный источник.

«Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно», — отметил собеседник агентства.

По его информации, под домашний арест отправлены двое сотрудников, еще пятеро взяты под стражу. Всем грозит до 15 лет колонии. Участникам преступления вменяется нарушение части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН признался, что ему, как и многим ветеранам подразделения, трудно представить, что сотрудники силового ведомства занимались «экономическими проводками».

«Единственное, что могу предположить, - данные офицеры занимались силовым сопровождением экономических преступлений, которые проводили в управлении «К» ФСБ РФ. Последние события, которые связаны с ФСБ, особенно с управлением «К», которое занимается обеспечением безопасности российских банков, связаны с бизнес-«крышеванием». Сотрудники обвиняются в огромных хищениях.

Когда я служил – а я служил и в Советском Союзе, и в современной России – за малейшие похожие преступления сотрудник КГБ, ФСБ, ФСК увольнялся. Даже разговоров не было. Поэтому считаю, нужно говорить о полной смене концепции работы управления «К» в системе ФСБ России», - заявил Гончаров.