Численность «банды ФСБ» удвоилась
Количество фигурантов громкого дела о разбое, к которому оказались причастны сотрудники Федеральной службы безопасности, выросло до 15 человек.
Скандал грянул на минувшей неделе, когда в рамках расследования одного из эпизодов военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих поместил под домашний арест. Это было 5 июля, в пятницу. Во вторник, 9 июля выяснилось, что в разработке находятся еще восемь человек, все – бойцы спецподразделения «Альфа», - передает «Интерфакс». В рамках обысков, а их проведено уже более 15, у обвиняемых и подозреваемых изъяты сотни миллионов рублей.
Изначально сообщалось, что арестованных офицеров ФСБ подозревают в хищении 140 млн рублей в одном из столичных банков. Напомним, по сообщению РБК, офицеры якобы инсценировали по поддельному постановлению обыск в банке, при котором присутствовали сотрудники Центра спецназначения. Таких эпизодов, как предполагалось, могло быть до двенадцати. Согласно новым подробностям, один из фигурантов раньше работал в так называемом банковском отделе и выявлял структуры по обналичиванию денежных средств. Затем, перейдя в другой отдел, вместе с коллегой стал заниматься вымогательством у тех же «обнальщиков».
Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К» - оно-то как раз специализируется на кредитно-финансовой сфере. Впоследствии они привлекли к своей новой деятельности бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Эти участники сообщества заранее вынимали из бронежилетов металлические пластины, на место которых во время обысков прятали пачки денег, - рассказывал «Росбалт». Все они теперь кто подозреваемые, кто обвиняемые: им инкриминируется часть 4 статьи 162 УК РФ: разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.
Вскрывшиеся преступления сотрудников ФСБ говорят о кадровых провалах в спецслужбе, - заявил в эфире НСН член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
«Мы превратили спецслужбу в инкубатор для «блатных». Люди, которые приходят в правоохранительную систему или ФСБ, не хотят занимать рядовые должности и вести оперативную работу. Они хотят расследовать экономические преступления. Следовательно, существует определенная корысть. Они все должны находиться под жестким контролем и абсолютно «прозрачными» быть. Если этого не происходит, их души и мозги начинают покрываться ржавчиной, возникает желание быстро обогатиться».
Предположения о том, что на преступления могла подтолкнуть низкая оплата труда, по словам собеседника агентства, беспочвенны: платят сотрудникам ФСБ немало.
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