Численность «банды ФСБ» удвоилась

Скандал грянул на минувшей неделе, когда в рамках расследования одного из эпизодов военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих поместил под домашний арест. Это было 5 июля, в пятницу. Во вторник, 9 июля выяснилось, что в разработке находятся еще восемь человек, все – бойцы спецподразделения «Альфа», - передает «Интерфакс». В рамках обысков, а их проведено уже более 15, у обвиняемых и подозреваемых изъяты сотни миллионов рублей.

Изначально сообщалось, что арестованных офицеров ФСБ подозревают в хищении 140 млн рублей в одном из столичных банков. Напомним, по сообщению РБК, офицеры якобы инсценировали по поддельному постановлению обыск в банке, при котором присутствовали сотрудники Центра спецназначения. Таких эпизодов, как предполагалось, могло быть до двенадцати. Согласно новым подробностям, один из фигурантов раньше работал в так называемом банковском отделе и выявлял структуры по обналичиванию денежных средств. Затем, перейдя в другой отдел, вместе с коллегой стал заниматься вымогательством у тех же «обнальщиков».