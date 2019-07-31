Увидеть Анталью и умереть. Туроператоры назвали причины гибели десятков россиян

В ассоциации «Турпомощь» призвали не удивляться заявлениям о гибели десятков российских туристов в Анталье в 2019 году. Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза сообщил в интервью «РИА Новости», что количество смертей россиян в Анталье с начала этого года исчисляется десятками.

Дипломат отметил, что особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.

Рогоза добавил, что часто российские отдыхающие злоупотребляют спиртными напитками, проявляют невнимательность на воде и беспечность при выезде на экскурсии. Консул также призвал туристов лучше следить за своими детьми на отдыхе, даже если они оставлены под присмотром в специализированных детских бассейнах.