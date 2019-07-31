Увидеть Анталью и умереть. Туроператоры назвали причины гибели десятков россиян
Эксперты и представители туротрасли продолжают предлагать свои объяснения страшной статистики о российских туристах в Турции.
В ассоциации «Турпомощь» призвали не удивляться заявлениям о гибели десятков российских туристов в Анталье в 2019 году. Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза сообщил в интервью «РИА Новости», что количество смертей россиян в Анталье с начала этого года исчисляется десятками.
Дипломат отметил, что особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Рогоза добавил, что часто российские отдыхающие злоупотребляют спиртными напитками, проявляют невнимательность на воде и беспечность при выезде на экскурсии. Консул также призвал туристов лучше следить за своими детьми на отдыхе, даже если они оставлены под присмотром в специализированных детских бассейнах.
В свою очередь, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил в беседе с РБК, что в Анталье наблюдается самая высокая концентрация россиян с точки зрения массового туризма. Туристов из России там в четыре раза больше, чем в других странах.
По словам Осауленко, одной из основных причин десятков смертей является «незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей». Еще одной принципиальной причиной директор «Турпомощи» назвал экстремальные климатические условия, к которым туристы не успевают адаптироваться. Осауленко добавил, что «среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive (все включено – прим. НСН)».
Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров заявил в эфире НСН, что обычный российский турист никак специально не готовится к отдыху в Турции.
«Люди просто поехали отдыхать. Они оценивают свои силы так же, как когда не отдыхают. Они же там не в горы пошли, не на Джомолунгму и не в Марианскую впадину поплыли. Это обычный отдых», — сказал Гончаров.
Напомним, что в апреле этого года турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет: курорт посетили около 1 миллиона иностранных туристов, что на 38% больше, чем в апреле минувшего года. Больше всего отдыхающих приехало на турецкий курорт из России – 304,5 тысяч человек.
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