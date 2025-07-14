ФСБ предотвратила теракт против военного в Тюмени

ФСБ предотвратила теракт в Тюмени, готовившийся россиянином против военнослужащего. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, гражданин РФ 1987 года рождения - агент украинских спецслужб - планировал теракт против военного Минобороны РФ. Злоумышленник наблюдал за маршрутами передвижения сотрудника оборонного ведомства по Тюмени и подбирал места для установки взрывного устройства под автомобиль военного. После теракта преступник намеревался выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против России.

«При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован», - указали в ФСБ.

Силовики и гражданское население не пострадали.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против одного из офицеров Минобороны в Крыму в преддверии Дня Победы, задержана женщина, готовившая преступление.

