Это же не Марианская впадина. Эксперт о десятках погибших в Турции российских туристах
Президент национальной ассоциации по развитию туризма рассказал НСН, почему россияне не готовятся к отдыху в Турции и погибают из-за этого.
Десятки российских туристов скончались в 2019 году на отдыхе в турецкой Анталье. Восемь тяжелобольных были эвакуированы самолетами на родину. Об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза в интервью РИА Новости. По его словам, гостям из России необходимо более внимательно относиться к своему здоровью и следовать рекомендациям врачей. Дипломат отметил, что особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Рогоза отметил, что часто российские отдыхающие злоупотребляют спиртными напитками, проявляют невнимательность на воде и беспечность при выезде на экскурсии. Консул также призвал туристов лучше следить за своими детьми на отдыхе, даже если они оставлены под присмотром в специализированных детских бассейнах.
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН заявил, что обычный российский турист никак специально не готовится к отдыху в Турции.
«Люди просто поехали отдыхать. Они оценивают свои силы также, как когда не отдыхают. Они же там не в горы пошли, не на Джомолунгму и не в Марианскую впадину поплыли. Это обычный отдых», - полагает Гончаров.
Ранее исполнительный директор «Урaльской aссоциaции туризмa» Михaил Мaльцев посчитал, что причиной смертей на отдыхе в Турции является система «все включено».
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