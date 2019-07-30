Это же не Марианская впадина. Эксперт о десятках погибших в Турции российских туристах

Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН заявил, что обычный российский турист никак специально не готовится к отдыху в Турции.

«Люди просто поехали отдыхать. Они оценивают свои силы также, как когда не отдыхают. Они же там не в горы пошли, не на Джомолунгму и не в Марианскую впадину поплыли. Это обычный отдых», - полагает Гончаров.

Ранее исполнительный директор «Урaльской aссоциaции туризмa» Михaил Мaльцев посчитал, что причиной смертей на отдыхе в Турции является система «все включено».

