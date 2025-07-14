На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8
Летевший в Магадан вертолет Ми-8 пропал в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, воздушное судно не вышло на связь в установленное время.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, вертолет пропал в 17.30 (10.30 мск) при перелете из Охотска.
«Не подавал сигнал бедствия. Погода – пасмурно, без осадков», — рассказал представитель ЕДДС.
На борту находятся только члены экипажа. На поиски вертолета отправили два воздушных судна.
Как позже уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, под Хабаровском пропал Ми-8Т компании «АПК «Взлет» с регистрационным номером RA-25660. По предварительным данным, в нем находятся три члена экипажа и два технических специалиста.
Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, напоминает RT. Позже воздушное судно обнаружили, трех человек, находившихся на борту, эвакуировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru