На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8

Летевший в Магадан вертолет Ми-8 пропал в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, воздушное судно не вышло на связь в установленное время.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, вертолет пропал в 17.30 (10.30 мск) при перелете из Охотска.

«Не подавал сигнал бедствия. Погода – пасмурно, без осадков», — рассказал представитель ЕДДС.

На борту находятся только члены экипажа. На поиски вертолета отправили два воздушных судна.

Как позже уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, под Хабаровском пропал Ми-8Т компании «АПК «Взлет» с регистрационным номером RA-25660. По предварительным данным, в нем находятся три члена экипажа и два технических специалиста.

Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, напоминает RT. Позже воздушное судно обнаружили, трех человек, находившихся на борту, эвакуировали.

