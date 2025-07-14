Кремль прокомментировал поставки вооружений из США на Украину

США продолжали и продолжают поставки оружия и военной техники на Украину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит Киеву комплексы Patriot. Комментируя ситуацию, Песков напомнил, что ранее речь шла о дороговизне такого вооружения, теперь же поставки частично будут оплачиваться Европой.

«Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники... продолжались и продолжаются на Украине», - подчеркнул представитель Кремля.

Между тем СМИ сообщили, что Трамп может выделить Киеву $5 млрд из замороженных активов России.

