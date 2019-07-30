«Все включено» для устрашения российского туриста

Странное сообщение под заголовком «С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян» долгое время возглавляло топ сегодняшних новостей в крупнейших агрегаторах. Со ссылкой на генконсула России в турецкой Анталье Олега Рогозу агентство РИА Новости сообщило, что «в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками». В этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра медицины катастроф при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных, - рассказал собеседник агентства. Поданы эти данные были для иллюстрации необходимости российским туристам «более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей». Еще цитата из интервью российского консула: «Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов».

Систему «всё включено» в турецких отелях видит причиной несчастных случаев исполнительный директор «Урaльской aссоциaции туризмa» Михaил Мaльцев. «Aлкоголь вместе с высокой темперaтурой приводит к смерти. Всему виной популярнaя в Турции системa „все включено“, которую российские туристы принимaют кaк призыв к действию», - сказал уральский эксперт в интервью Ura.ru, припомнив, что в нетрезвом состоянии россияне пaдaют с бaлконов и нaрушaют прaвилa дорожного движения. Этот вывод, правда, не учитывает того обстоятельства, что пьяные туристы, будь то россияне или граждане других стран, имеют обыкновение делать то же самое на курортах в любом другом уголке мира. Уж если говорить о несчастных случаях в состоянии алкогольного опьянения, то свинья грязь найдет, независимо от национальности и наличия системы all inclusive.

В этом году Турция рассчитывает принять порядка шести миллионов туристов из России, и все идет к тому, что этот показатель будет достигнут. Количество скончавшихся на отдыхе в несколько десятков, хотя каждый из этих случаев – отдельная человеческая трагедия, составляет одну стотысячную от совокупного турпотока. Но исчезающе малую статистическую величину масштабирует пугающий заголовок. Что интересно, то же самое происходило в разгар туристического сезона последние несколько лет. Только, к примеру, последние два года опасность турецких курортов объяснялась «бушующим» там вирусом Коксаки. Известным с середины прошлого века энтеровирусом за сезон переболели несколько сотен человек – из нескольких миллионов, напомним. Одна десятитысячная всех отдохнувших.

Получается, что каждый год, когда становится очевидно, что турецкие курорты по турпотоку из России в очередной раз обходят конкурентов, в том числе соседей по средиземноморскому побережью, они оказываются опасными для жизни то из-за вируса Коксаки, то из-за системы all inclusive. Занимательное получается совпадение.

