«Увеличить вольер!»: Кинологи выступили против запрета продажи собак в зоомагазинах

Накануне сообщалось, что в Испании одобрили закон, который предусматривает запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах и их выставление на всеобщее обозрение в коммерческих целях. Владимир Уражевский отметил, что в России подобный закон работать не будет.

«К запрету на продажу собак и кошек в зоомагазинах двоякое отношение. Идет крайность. Законодатели выходили с такой же инициативой, но это плохо. В магазине чисто, меняют салфетки, обрабатывают стерильными растворами, щенки с документами, привитые. Животные, которые могут приобретаться, находятся в хорошем состоянии. Это подконтрольно, мы это видим. Другое дело, увеличить вольер. Продажа щенков есть во всем мире. Если вы гуляйте во Франции, в Америке, то там также есть зоомагазины с щенками. Если создать комфортные условия, то продажа должна быть», - сказал Уражевский.

Он отметил, что после запрета в России продажи собак в зоомагазинах их начнут продавать на «птичьих» рынках. По словам Уражевского, в таких местах распространяются инфекции, а собаки содержатся в грязи и на холоде.