«Увеличить вольер!»: Кинологи выступили против запрета продажи собак в зоомагазинах
Продажа щенков в зоомагазинах есть во всем мире, необходимо лишь улучшить условия их содержания, отметил в эфире НСН Владимир Уражевский.
Закон о запрете продажи собак и кошек в зоомагазинах России не нужен, животных все равно будут продавать, но уже на «птичьих» рынках в грязи и холоде, заявил президент Союза кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в Испании одобрили закон, который предусматривает запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах и их выставление на всеобщее обозрение в коммерческих целях. Владимир Уражевский отметил, что в России подобный закон работать не будет.
«К запрету на продажу собак и кошек в зоомагазинах двоякое отношение. Идет крайность. Законодатели выходили с такой же инициативой, но это плохо. В магазине чисто, меняют салфетки, обрабатывают стерильными растворами, щенки с документами, привитые. Животные, которые могут приобретаться, находятся в хорошем состоянии. Это подконтрольно, мы это видим. Другое дело, увеличить вольер. Продажа щенков есть во всем мире. Если вы гуляйте во Франции, в Америке, то там также есть зоомагазины с щенками. Если создать комфортные условия, то продажа должна быть», - сказал Уражевский.
Он отметил, что после запрета в России продажи собак в зоомагазинах их начнут продавать на «птичьих» рынках. По словам Уражевского, в таких местах распространяются инфекции, а собаки содержатся в грязи и на холоде.
«Крайность, когда нельзя продавать… Все равно люди будут продавать. А где? На «птичьем» рынке, в грязи, в холоде, на ветру, где инфекция, ничего не обрабатывается. Придет одна больная собака и заразит всех. Инфекция у щенков такая, как ковид для человека. «Птичий рынок» – это не лучшее место для продажи. Также в семьях, где есть питомники… Мы не можем зайти в дом и контролировать, как содержат животных. Одно дело, когда это в зоомагазине, все открыто», - резюмировал Уражевский.
Ранее, в октябре прошлого года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними. В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными на «птичьих» рынках и в зоомагазинах. Так, для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа, их устанавливает правительство РФ, передает НСН.
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