В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете калечащих животных операций

Комитет Госдумы по экологии в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций типа онихэктомии (удаления когтей). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Владимир Бурматов.

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«Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"… Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, <...> мы отправили его на доработку», — цитирует парламентария РИА Новости.

Бурматов допустил, что в ближайшие недели документ будет разослан для получения отзывов, далее комитет по экологии будет рассматривать проект по существу.

Кроме того, первый зампред думского комитета отметил, что обсуждал проблему калечащих операций с юристами: подобные манипуляции подпадают под статью о жестоком обращении с животными.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Жестокое Обращение С ЖивотнымиЖивотныеЗаконопроектГосдума
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