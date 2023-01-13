В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете калечащих животных операций
Комитет Госдумы по экологии в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций типа онихэктомии (удаления когтей). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Владимир Бурматов.
«Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"… Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, <...> мы отправили его на доработку», — цитирует парламентария РИА Новости.
Бурматов допустил, что в ближайшие недели документ будет разослан для получения отзывов, далее комитет по экологии будет рассматривать проект по существу.
Кроме того, первый зампред думского комитета отметил, что обсуждал проблему калечащих операций с юристами: подобные манипуляции подпадают под статью о жестоком обращении с животными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Первое в мире беспилотное исследовательское судно ввели в эксплуатацию в Китае
- В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете калечащих животных операций
- Останина сообщила об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов троих детей
- СМИ: Россия и Запад будут соревноваться за полезные ископаемые в Северном Ледовитом океане
- Путин прибыл в Уфу на похороны первого президента Башкирии Рахимова
- Артиллерию региональной группировки в Белоруссии привели в готовность
- Захарова заявила, что Госдеп начал «не по-детски» работать по ее персоне
- Родственники Назарбаева потеряли право на неприкосновенность имущества
- Клишас допустил введение в УК конфискацию за оскорбление армии РФ
- СМИ: Джонсон собирается посетить Киев в ближайшие месяцы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru