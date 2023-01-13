В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете калечащих животных операций

«Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"… Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, <...> мы отправили его на доработку», — цитирует парламентария РИА Новости.

Бурматов допустил, что в ближайшие недели документ будет разослан для получения отзывов, далее комитет по экологии будет рассматривать проект по существу.

Кроме того, первый зампред думского комитета отметил, что обсуждал проблему калечащих операций с юристами: подобные манипуляции подпадают под статью о жестоком обращении с животными.

