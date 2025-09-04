В отрасли не поверили в снижение цен на лосося на фоне роста вылова
В этом году объемы вылова лосося даже не превысили инфляцию, сказал НСН Александр Фомин.
Вылов лосося объемом в 250 тысяч тонн больше объемов прошлого года, но в два раза хуже показателей 2023-го, заявил в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Камчатка в ходе лососевой путины 2025 года добыла 250 тысяч тонн, это средний вылов, сообщил ранее РИА Новости глава Камчатки Владимир Солодов. Фомин усомнился в том, что из-за несущественного роста объемов вылова цены на рыбу поползут вниз.
«Показатели 2025 года, конечно, лучше, чем провального 2024-го, однако они в два раза хуже, чем объемы 2023-го. Вполне нормальной цифрой считаются объемы вылова на уровне 300 тысяч тонн, но в последние годы природа нас разбаловала, поэтому обычно мы ждем 450-600 тысяч тонн. Рыба вряд ли подешевеет, потому что в этом году выловили объемы, которые даже не покрывают инфляцию», — сказал собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил НСН, что все издержки рыбохозяйственной отрасли будут заложены в себестоимость продуктов, из-за чего подорожают рыба, икра и даже консервы.
