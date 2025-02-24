«Чудес не бывает»: Россиян предупредили о подорожании рыбы, икры и консервов

По его словам, в проекте постановления правительства есть ряд моментов, с которыми сложно согласиться. Рыбопромышленники будут просить правительство перенести перезаключение договоров на использование рыболовных участков на 2026 год.



«При расчете формулы определяется стоимость водных биологических ресурсов в соответствии с налоговым кодексом. Однако при выдаче разрешения на вылов рыбы мы будем еще раз платить те же самые деньги. Также при расчете формулы смотрят на сумму вылова за последние четыре года. Я подчеркну, что вылов был рекордный. Отрасль, скорее всего, больше столько не добудет. Минимум, что бы мы просили у правительства, - перезаключение договоров на пользование рыболовными участками не в 2025, а в 2026 году, чтобы учитывались объемы вылова лососевых в 2025 году. Будут компании, которые откажутся от своих рыболовных участков. Будут и те, кто захочет поучаствовать в аукционах на приобретение этих участков в аренду. Это нормальных процесс. Все эти издержки заложатся в себестоимость, чудес в экономике не бывает. Рыба подорожает, икра подорожает, даже консервы подорожают. За все заплатит покупатель», - заключил Мартынов.



Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили, что в 2024 году российские рыбаки выловили 235,4 тысячи тонн лососей, напоминает «Радиоточка НСН». По данным ассоциации, это худший результат с 2005 года.

