«Чудес не бывает»: Россиян предупредили о подорожании рыбы, икры и консервов

Все издержки рыбохозяйственной отрасли будут заложены в себестоимость продуктов, из-за его подорожают рыба, икра и даже консервы, сказал НСН Георгий Мартынов.

Все издержки, с которыми столкнутся рыбопромышленники, в конечном счете лягут на потребителей, заявил НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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В России может упасть вылов лососевых и измениться цена на рыбу этой породы - горбушу, семгу, нерку и другие, пишет газета «Известия». Согласно новому законопроекту кабмина, бизнес должен будет до 30 декабря 2025 года перезаключить с Росрыболовством договоры пользования рыболовными участками и заплатить за это в общей сложности около 200 миллиардов рублей. В противном случае участки выставят на аукционы и компании могут их потерять. Мартынов отметил, что российская рыбохозяйственная отрасль находится в инвестиционном состоянии.

«В прошлом году мы выловили 231 тысяч тонн, в позапрошлом году – 611 тысяч тонн. Это не говорит о качестве работы рыбопромышленников, это просто естественный процесс – после всплесков вылова лососевых всегда наступает спад. Говоря об участках для вылова рыбы, сложно согласиться с формулой, по которой рассчитывается цена пользования этими участками. Стоимость перезаключения договора на пользование рыболовными участками в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет примерно 200 миллиардов рублей. Это огромная сумма для отрасли, которая сегодня находится в инвестиционном состоянии», - сказал собеседник НСН.
Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

По его словам, в проекте постановления правительства есть ряд моментов, с которыми сложно согласиться. Рыбопромышленники будут просить правительство перенести перезаключение договоров на использование рыболовных участков на 2026 год.

«При расчете формулы определяется стоимость водных биологических ресурсов в соответствии с налоговым кодексом. Однако при выдаче разрешения на вылов рыбы мы будем еще раз платить те же самые деньги. Также при расчете формулы смотрят на сумму вылова за последние четыре года. Я подчеркну, что вылов был рекордный. Отрасль, скорее всего, больше столько не добудет. Минимум, что бы мы просили у правительства, - перезаключение договоров на пользование рыболовными участками не в 2025, а в 2026 году, чтобы учитывались объемы вылова лососевых в 2025 году. Будут компании, которые откажутся от своих рыболовных участков. Будут и те, кто захочет поучаствовать в аукционах на приобретение этих участков в аренду. Это нормальных процесс. Все эти издержки заложатся в себестоимость, чудес в экономике не бывает. Рыба подорожает, икра подорожает, даже консервы подорожают. За все заплатит покупатель», - заключил Мартынов.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили, что в 2024 году российские рыбаки выловили 235,4 тысячи тонн лососей, напоминает «Радиоточка НСН». По данным ассоциации, это худший результат с 2005 года.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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