Чтобы помочь грузовым перевозчикам, необходимо нарастить собственное производство и завести западные транспортные средства в Россию. Иначе не поможет даже государственное субсидирование, рассказал директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.



Российские грузовые авиакомпании заявляют об угрозе полной остановки парка в ближайшие три–пять лет. Среди ключевых проблем — острый дефицит запчастей и высокий износ советских самолетов, составляющих основу нынешнего флота. На фоне ухода иностранных бортов парк пригодных к полетам лайнеров за три года сократился вдвое. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Пантелеев предложил два пути решения.

