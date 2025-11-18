Ждать банкротства? В России назвали два способа спасения грузовой авиации
Обычные меры государственного субсидирования не помогут перевозчикам, заявил НСН Олег Пантелеев.
Чтобы помочь грузовым перевозчикам, необходимо нарастить собственное производство и завести западные транспортные средства в Россию. Иначе не поможет даже государственное субсидирование, рассказал директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.
Российские грузовые авиакомпании заявляют об угрозе полной остановки парка в ближайшие три–пять лет. Среди ключевых проблем — острый дефицит запчастей и высокий износ советских самолетов, составляющих основу нынешнего флота. На фоне ухода иностранных бортов парк пригодных к полетам лайнеров за три года сократился вдвое. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Пантелеев предложил два пути решения.
«Самым действенным методом является поиск обходных путей для того, чтобы попытаться ввести в Россию грузовые лайнеры иностранного происхождения и пытаться поддерживать их службу. Параллельно можно создать на базе существующих новых самолетов отечественного производства специализированные грузовые версии. У самолета Ту-204 она была. Такую же можно создать и с Ту-214, который планируется выпускать в Казани. Это было бы оптимальным сценарием для наших грузовых авиакомпаний. Они бы получили машину, понятную для них в эксплуатации, довольно эффективную, и тем самым можно было бы решить часть проблем», — отметил он.
Пантелеев добавил, что предложения о дополнительном финансировании сейчас не актуальны для бизнеса.
«На мой взгляд, история с субсидированием маловероятна. Дополнительные деньги позволили бы повысить зарплаты летному составу и сделать компании более конкурентоспособными на рынке труда. С государственными средствами можно будет решать задачи проще, поскольку сейчас стоимость капитального ремонта воздушных судов и запасных частей растет на десятки процентов, а иногда и в полтора-два раза, всего лишь за два-три года. Без средств от правительства будет гораздо сложнее, но пока бюджетные возможности не безграничны, а у Минфина нет желания всем желающим предоставлять бюджетную поддержку. Это может случиться только тогда, когда будет очевидно, что та или иная авиакомпания обанкротится, если не принять экстраординарных мер», — указал он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев объяснил НСН, почему российские перевозчики не покупают отечественные самолеты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы типичные проблемы автомобилей с пробегом свыше 200 тысяч километров
- «Вводите детские права!»: Кому в России запретят покупать питбайки
- Останина выступила против повышения штрафов за развод до 40 тысяч рублей
- Адвокат напомнил об ответственности за оскорбления в чате
- Суд отказал в иске об установлении отцовства Никаса Сафронова
- «Столото» удалило пост с участием Ларисы Долиной из-за атаки ботов
- Польша добивается выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д путей
- СМИ: На Украине сомневаются в приоритетном получении истребителей Rafale
- Рост зарплат для сотрудников без опыта объяснили дефицитом кадров
- Экс-депутат Рады: Умеров сдаст Зеленского, чтобы «спасти свою шкуру»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru