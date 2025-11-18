Ждать банкротства? В России назвали два способа спасения грузовой авиации

Обычные меры государственного субсидирования не помогут перевозчикам, заявил НСН Олег Пантелеев.

Чтобы помочь грузовым перевозчикам, необходимо нарастить собственное производство и завести западные транспортные средства в Россию. Иначе не поможет даже государственное субсидирование, рассказал директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.

Российские грузовые авиакомпании заявляют об угрозе полной остановки парка в ближайшие три–пять лет. Среди ключевых проблем — острый дефицит запчастей и высокий износ советских самолетов, составляющих основу нынешнего флота. На фоне ухода иностранных бортов парк пригодных к полетам лайнеров за три года сократился вдвое. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Пантелеев предложил два пути решения.

«Самым действенным методом является поиск обходных путей для того, чтобы попытаться ввести в Россию грузовые лайнеры иностранного происхождения и пытаться поддерживать их службу. Параллельно можно создать на базе существующих новых самолетов отечественного производства специализированные грузовые версии. У самолета Ту-204 она была. Такую же можно создать и с Ту-214, который планируется выпускать в Казани. Это было бы оптимальным сценарием для наших грузовых авиакомпаний. Они бы получили машину, понятную для них в эксплуатации, довольно эффективную, и тем самым можно было бы решить часть проблем», — отметил он.

Пантелеев добавил, что предложения о дополнительном финансировании сейчас не актуальны для бизнеса.

«На мой взгляд, история с субсидированием маловероятна. Дополнительные деньги позволили бы повысить зарплаты летному составу и сделать компании более конкурентоспособными на рынке труда. С государственными средствами можно будет решать задачи проще, поскольку сейчас стоимость капитального ремонта воздушных судов и запасных частей растет на десятки процентов, а иногда и в полтора-два раза, всего лишь за два-три года. Без средств от правительства будет гораздо сложнее, но пока бюджетные возможности не безграничны, а у Минфина нет желания всем желающим предоставлять бюджетную поддержку. Это может случиться только тогда, когда будет очевидно, что та или иная авиакомпания обанкротится, если не принять экстраординарных мер», — указал он.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев объяснил НСН, почему российские перевозчики не покупают отечественные самолеты.

