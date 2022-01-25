«Увели десятки миллиардов»: Как Роскомнадзор планирует бороться с телефонными мошенниками

В России давно пора на государственном уровне заняться проблемой телефонных мошенничеств, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров.

В прошлом году мошенники с помощью подменных номеров украли у россиян около 45 млрд руб. Мобильные операторы заявляют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.



«Роскомнадзор объявил тендер на создание специальной программы для выявления таких умельцев. Это не самая сложная задача для IT-специалистов и специалистов в сфере безопасности, но полностью исключить сложно, это только Господь Бог может. При этом, во-первых, это убедит злоумышленников, что ими будут заниматься – это важный психологический момент. Во-вторых, львиную долю таких деятелей будут выявлять, а эти звонки естественно прекращать», - отметил Букштейн.

По его словам, масштабы хищений говорят о том, что люди продолжают верить злоумышленникам, деятельность которых уже давно переросла в масштабный теневой бизнес.