«Увели десятки миллиардов»: Как Роскомнадзор планирует бороться с телефонными мошенниками
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн отметил, что специальная программа позволит прикрыть криминальный бизнес.
В России давно пора на государственном уровне заняться проблемой телефонных мошенничеств, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров.
В прошлом году мошенники с помощью подменных номеров украли у россиян около 45 млрд руб. Мобильные операторы заявляют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.
«Роскомнадзор объявил тендер на создание специальной программы для выявления таких умельцев. Это не самая сложная задача для IT-специалистов и специалистов в сфере безопасности, но полностью исключить сложно, это только Господь Бог может. При этом, во-первых, это убедит злоумышленников, что ими будут заниматься – это важный психологический момент. Во-вторых, львиную долю таких деятелей будут выявлять, а эти звонки естественно прекращать», - отметил Букштейн.
По его словам, масштабы хищений говорят о том, что люди продолжают верить злоумышленникам, деятельность которых уже давно переросла в масштабный теневой бизнес.
«Давно было пора, потому что дождались, когда десятки миллиардов у людей увели. Речь идет не о развлекушках и приколах, это бизнес, теневой, незаконный, криминальный. Названная сумма в 45 миллиардов потрясает, конечно. Переведите хотя бы на размер средней пенсии, сколько это людей одурачили. Дурачат людей взрослых, пожилых, которые с советских времен еще думают, что кто-то постоянно думает о их благополучии. Надо запомнить, что финансовые или государственные структуры не звонят частному лицу. Как говорят специалисты, при таком звонке надо положить трубку и перезвонить туда, откуда якобы звонят, продолжать разговоры нельзя», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом мобильные операторы предпринимают шаги для борьбы с таким видом мошенничеств, но их заинтересованность в этом процессе неочевидна, подчеркнул Букштейн.
«Операторы, конечно, предпринимают свои усилия, но лучше получить ЦУ сверху, чем просто самим заниматься. Как это ни странно звучит, все эти звонки приносят оператору доход, там все равно используются сети оператора. С одной стороны, он заинтересован в количестве трафика. С другой стороны, ему теперь нужно будет ускоряться в этом направлении. Подменный номер – это действие специальной программы, но звонок идет с реального номера», - добавил он.
Ранее появилась информация о том, что мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян, выманивая деньги под видом инвестиций в фондовый рынок. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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