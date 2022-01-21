Юрист рассказал о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций

Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян, выманивая деньги под видом инвестиций в фондовый рынок. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Не верить и не бояться. Россиян предупредили об активности телефонных мошенников

По словам эксперта, желая вложить и приумножить накопленное, граждане сталкиваются с рядом сложностей: от больших сумм инвестиций и высоких комиссий до «откровенных мошенников». Юрист пояснил, что злоумышленники создают поддельные «брокерские» сайты, предлагающие инвестиции онлайн и высокий доход. После регистрации жертве предлагают установить специальное приложение, которое якобы упростит отслеживание будущей прибыли.

«А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — рассказал Соловьев.

Эксперт призвал россиян не поддаваться на уловки мошенников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнвестицииМошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры