Юрист рассказал о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций
Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян, выманивая деньги под видом инвестиций в фондовый рынок. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.
По словам эксперта, желая вложить и приумножить накопленное, граждане сталкиваются с рядом сложностей: от больших сумм инвестиций и высоких комиссий до «откровенных мошенников». Юрист пояснил, что злоумышленники создают поддельные «брокерские» сайты, предлагающие инвестиции онлайн и высокий доход. После регистрации жертве предлагают установить специальное приложение, которое якобы упростит отслеживание будущей прибыли.
«А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — рассказал Соловьев.
Эксперт призвал россиян не поддаваться на уловки мошенников.
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