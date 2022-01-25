Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров
Структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая позволит использование подменных номеров, сообщает «Коммерсант».
На портале госзакупок ФГУП «Главный радиочастотный центр» заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. Стоимость контракта - 8,2 млн руб. Он был заключен 29 декабря 2021 года. Как сообщил представитель ГРЧЦ, исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи: «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента».
В прошлом году мошенники с помощью подменных номеров украли у россиян около 45 млрд руб. Мобильные операторы заявляют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.
Ранее портал «Госуслуги» направил пользователям письма с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами граждан.
В письме содержится рекомендация не сообщать злоумышленникам мошенникам код из СМС и инструкции по защите аккаунта.
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