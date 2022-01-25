Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров

На портале госзакупок ФГУП «Главный радиочастотный центр» заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. Стоимость контракта - 8,2 млн руб. Он был заключен 29 декабря 2021 года. Как сообщил представитель ГРЧЦ, исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи: «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента».

В прошлом году мошенники с помощью подменных номеров украли у россиян около 45 млрд руб. Мобильные операторы заявляют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.

Ранее портал «Госуслуги» направил пользователям письма с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами граждан.

В письме содержится рекомендация не сообщать злоумышленникам мошенникам код из СМС и инструкции по защите аккаунта.

