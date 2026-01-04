«Утраченные иллюзии»: Милонов назвал тенденции, которые проявятся в 2026 году
Депутат раскрыл НСН особенности украинского вопроса, пообещал защиту промышленникам и призвал всех больше рожать.
Ушедший 2025 год был одним из немногих, когда сложно было представить, как он пройдет, однако на украинском треке обозначились положительные тенденции. Этим в беседе с НСН поделился заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
«Слишком много неизвестных и переменных, которые от нас не очень сильно зависят. По итогу, 2025 год нормально выдержали, хотя иллюзии и надежды, которые присутствовали в его начале, в общем не оправдались. В украинском вопросе ни администрация США, никто другой на ситуацию повлиять не может. Со стороны Украины ничего не поменялось. Для России это год серьезных достижений в рамках специальной военной операции. Окончательно сформулирована позиция Москвы по переговорному процессу. 2025 год задал такую тенденцию, что «ещё чуть-чуть» и мы сами достигнем те цели и задачи, которые сейчас обозначаем для переговоров», - отметил парламентарий.
Он обозначил главную особенность 2026 года с точки зрения депутатов Госдумы.
«Госдума - это живой организм, каждый комитет хочет по своему направлению показать наибольшую эффективность, а 2026 год будет предвыборным. Исходя из этого, можно ожидать повышенного количества неких экзальтированных инициатив от некоторых людей. Речь идет не только о нас – последовательных консерваторах, но и о более популистских политиках, которые будут пытаться привлечь к себе внимание», - пояснил собеседник НСН.
Милонов также выразил уверенность, что особое внимание будет уделено экономике.
«Не сомневаюсь, что 2026 год мы проведем под знаком большего внимания к производству и бизнесу внутри страны. Очень важно, чтобы люди, которые осуществляют финансовую, хозяйственную деятельность, ощущали не просто какую-то паллиативную помощь, а взаимодействие и содействие. Необходимо, чтобы производство в России получало реальную, правовую в том числе, поддержку, чтобы было меньше зависимости от иностранных поставщиков. Все еще сохраняется серьезная проблема, связанная с тем, что при режиме вторичных санкций, некоторых ограничениях ряд отраслей испытывает серьезные системные проблемы», - констатировал депутат.
Всем россиянам в 2026 году он пожелал прибавления семейства.
«Искренне желаю вашим семьям прибавки, мужчины старайтесь, чтобы еще на одного ребенка стало больше. Женщинам желаю еще раз или впервые стать мамами. Это самое лучшее, что может произойти в вашей жизни. Об остальном подумаем, не переживайте!», - заключил Виталий Милонов.
Ранее в правительстве РФ заявили о росте рождаемости в 26 регионах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова
- МВД: Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области
- Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
- «Безусловная любовь всегда побеждает»: Виталия Корниенко о новом «Буратино»
- «Утраченные иллюзии»: Милонов назвал тенденции, которые проявятся в 2026 году
- В Дании потребовали от США уважать ее территориальную целостность
- Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников
- Два человека пострадали при взрыве внедорожника в Киеве
- Хинштейн: Более 11 тысяч человек остались без электричества в Курской области
- Украина ввела новые санкции против российского ОПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru