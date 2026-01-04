«Утраченные иллюзии»: Милонов назвал тенденции, которые проявятся в 2026 году

Российские военные освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области СМИ: президент США Трамп пока не рассказал, как будет выглядеть переходное правительство в Венесуэле Производителям роботов могут снизить налог на прибыль до 3% Фильм «Простоквашино» за четыре дня кинопроката преодолел рубеж в 1 миллиард рублей