«Утопят соседи!»: Кто мешает России ввести минимальные цены на пиво

Дробиз также отметил, что качество легального алкоголя в России под контролем, но бедные люди все равно пьют суррогат.

«Дело не в легальности, ее контролирует система ЕГАИС и в нормальных магазинах не продается нелегальная продукция. При этом малоимущие действительно покупают суррогат, который производится на нелегальных производствах, это люди с зарплатой менее 20 тыс. рублей», - заключил собеседник НСН.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов ранее говорил на пресс-конференции в НСН о необходимости убрать в России категорию «пивные напитки».

