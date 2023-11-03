«Утопят соседи!»: Кто мешает России ввести минимальные цены на пиво
России нужны минимальные цены на пиво, сидр и медовуху, однако эта идея «утонет» из-за позиции Белоруссии, Казахстана и Армении, сказал в эфире НСН Вадим Дробиз.
Введение минимальных розничных цен на слабый алкоголь поможет российским компаниям в конкуренции с западными, объяснил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Минпромторг ранее поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво, медовуху и сидр. При этом противники этой идеи опасаются, что нововведение заставит россиян перейти на опасный для жизни суррогат.
«Минимальные розничные цены на пиво сидр и медовуху – это целесообразно по целому ряду причин. С одной стороны на слуху история с "Мистером сидром", с другой минимальные розничные цены нужны и для честной конкуренции на рынке между западными компаниями и российскими. Западные производители имеют неограниченные финансовые возможности и периодически продают свою продукцию в рознице ниже себестоимости. Социально-экономическая ситуация в России и сама жизнь требует введения минимальных розничных цен желательно вообще на все алкогольные напитки», - сказал Дробиз.
При этом он высказал мнение, что эта идея «утонет» из-за несогласия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввести у себя такие же ограничения.
«Помимо согласия наших министерств нужно решение на международном уровне. Это хорошая инициатива, но она, скорее всего, утонет в том, что вряд ли это поддержат Казахстан, Белоруссия или Армения. Их вполне устраивает перечень продукции, на которую установлены минимальные розничные цены. Это нужно нам, а им для своей продукции на своем рынке не нужно. Минфин поддержал и Минпромторг, но все это нерешаемо, потому что мы создали Таможенный союз и ЕАЭС, документы которого не предполагают введение минимальных розничных цен для продукции с содержанием алкоголя менее 25%», - пояснил эксперт.
Дробиз также отметил, что качество легального алкоголя в России под контролем, но бедные люди все равно пьют суррогат.
«Дело не в легальности, ее контролирует система ЕГАИС и в нормальных магазинах не продается нелегальная продукция. При этом малоимущие действительно покупают суррогат, который производится на нелегальных производствах, это люди с зарплатой менее 20 тыс. рублей», - заключил собеседник НСН.
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов ранее говорил на пресс-конференции в НСН о необходимости убрать в России категорию «пивные напитки».
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