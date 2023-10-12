«Водка за 300»: Рост цен заставит россиян перейти на «нелегальный» алкоголь

«В 90-х годах психологической отметкой был доллар, то есть, бутылка 0,5 водки стоила доллар. Потом все это было пройдено. Но любые круглые цифры теперь являются для покупателя неким психологическим барьером. Поэтому на многие товары как раз цены устанавливаются не круглые, а 199 рублей, например. Цена в 300 рублей для многих станет мотивацией подумать об альтернативных источниках алкоголя – например, о пиве и других менее крепких напитках», - рассказал он.

По его словам, опасность в том, что потребители «переключатся» на дешевые пивные напитки, многие из которых производятся нелегально.

«В основном потребители перейдут на слабоалкогольные коктейли, сидры, медовухи. Это будет дешевле для потребителя. На пиво и пивные напитки сегодня приходится 80% всей выпиваемой алкогольной продукции. А пивные напитки зачастую производятся нелегально, это дешево, но не всегда безопасно. Хотя подобные напитки сегодня спокойно продаются в магазинах», - объяснил собеседник НСН.

Накануне сообщалось, что акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут составить 108 рублей за литр. Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко отметил, что в таком случае российское вино подорожает минимум на 170 рублей за бутылку, а импортное – на 400 рублей, передает «Радиоточка НСН».

