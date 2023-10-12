«Водка за 300»: Рост цен заставит россиян перейти на «нелегальный» алкоголь
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил НСН, что повышение цен на водку до 301 рубля заставит россиян перейти на дешевые пивные напитки.
В случае подорожания водки до 301 рубля россияне перейдут на пиво и дешевые пивные напитки, которые зачастую производятся нелегально, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.
Крупнейшие алкогольные компании попросили Минфин поднять минимальные цены на водку с 2024 года на 7% - до 301 рубля за бутылку 0,5 л в рознице, пишет «Коммерсант». Производители ссылаются на рост акцизов, удорожание импортных материалов и логистики. Эксперты же говорят, что преодоление психологической отметки в 300 рублей станет болезненным для потребителей. Шапкин согласился с тем, что такая стоимость станет психологическим барьером для покупателей.
«В 90-х годах психологической отметкой был доллар, то есть, бутылка 0,5 водки стоила доллар. Потом все это было пройдено. Но любые круглые цифры теперь являются для покупателя неким психологическим барьером. Поэтому на многие товары как раз цены устанавливаются не круглые, а 199 рублей, например. Цена в 300 рублей для многих станет мотивацией подумать об альтернативных источниках алкоголя – например, о пиве и других менее крепких напитках», - рассказал он.
По его словам, опасность в том, что потребители «переключатся» на дешевые пивные напитки, многие из которых производятся нелегально.
«В основном потребители перейдут на слабоалкогольные коктейли, сидры, медовухи. Это будет дешевле для потребителя. На пиво и пивные напитки сегодня приходится 80% всей выпиваемой алкогольной продукции. А пивные напитки зачастую производятся нелегально, это дешево, но не всегда безопасно. Хотя подобные напитки сегодня спокойно продаются в магазинах», - объяснил собеседник НСН.
Накануне сообщалось, что акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут составить 108 рублей за литр. Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко отметил, что в таком случае российское вино подорожает минимум на 170 рублей за бутылку, а импортное – на 400 рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами страны
- Власти США уличили Microsoft в неуплате $28,9 млрд налогов
- Шестикласснице отбили селезенку во время урока в Башкирии
- Депутат Делягин назвал грабежом комиссию Wildberries для держателей Visa и Mastercard
- Гимнастка Чусовитина заявила о планах отобраться на Олимпиаду в 48 лет
- Air Canada уволила своего пилота из-за поддержки Палестины
- При обстреле Херсонской области погиб 83-летний мирный житель
- Германия запретит деятельность ХАМАС в стране
- Переговоры Путина с президентом Киргизии стартовали в Бишкеке
- Министр обороны Израиля: Тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru