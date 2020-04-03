Утопия, антиутопия или все по-прежнему. Футуролог о мире после пандемии
Александр Кононов в эфире НСН предположил три вероятных сценария развития цивилизации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что пик заболеваемости COVID-2019 в России в настоящее время не пройден. По словам главы кабмина, нельзя исключать того, что Россию ждет «самый сложный» сценарий эпидемии.
Премьер также поддержал решение президента РФ о продлении нерабочих дней до конца месяца. При этом правительству следует сосредоточить все усилия на поддержке экономики страны, а также на борьбе с COVID-2019.
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН дал несколько сценариев развития событий. По его мнению, есть надежда на то, что цивилизация сделает из произошедшего правильные выводы, а страны объединятся чтобы развиваться и противостоять многочисленным угрозам.
«Оптимистический сценарий состоит в том, как рекомендовал Ницше в своей известной фразе: «Все, что не убивает, делает меня сильнее». Цивилизация сделает правильные выводы из произошедшего, конструктивно изменятся мировоззренческие основы цивилизации. Мы наконец-то осознаем, что мы существуем во враждебном окружении различных сред. Это и вирусы, и всевозможные геофизические катастрофы, и космические проблемы, и множество других. Цивилизация станет культивировать единство. Каждая нация осознает, что она отвечает за свою зону ответственности в этом мире, она будет стремиться внести в это максимальный вклад. Спасение в прогрессе цивилизации», - заявил он.
Вместе с утопичной моделью развития общества после эпидемии коронавируса эксперт не стал исключать и негативный сценарий.
«Негативный сценарий - это то, чего больше всего боятся. В США увеличивается спрос на оружие. Если власти не примут достачные меры, вирус сыграет свою самую ужасную роль - он разрушит цивилизацию, ее базовые институты, экономику. Сейчас создаются технологии, которые позволяют контролировать каждого заразившегося человека, с этим тоже нужно быть несколько острожным. Если не удастся остановить и победить эпидемию, то будет разрушение экономики, нищета, полная анархия, это страшно. Страшно и то, что могут быть сделаны неправильные выводы. Нас заткнут, разделят, закроются границы, не будет свобод перемещения, вернется эпоха агрессии и войн», - рассказал футуролог.
И в качестве третьего возможного варианта развития событий он упомянул так называемый «нейтральный» сценарий - все останется как было. Эпидемия в целом никак на разум человечества не повлияет. Люди останутся такими же уязвивыми, какими и были, столкнувшись вплотную с пандемией.
В мире на текущий момент зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Число летальных исходов при этом более 50 тысяч, выздоровлений – свыше 210 тысяч, пишет НСН.
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