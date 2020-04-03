Утопия, антиутопия или все по-прежнему. Футуролог о мире после пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что пик заболеваемости COVID-2019 в России в настоящее время не пройден. По словам главы кабмина, нельзя исключать того, что Россию ждет «самый сложный» сценарий эпидемии.

Премьер также поддержал решение президента РФ о продлении нерабочих дней до конца месяца. При этом правительству следует сосредоточить все усилия на поддержке экономики страны, а также на борьбе с COVID-2019.

Футуролог Александр Кононов в эфире НСН дал несколько сценариев развития событий. По его мнению, есть надежда на то, что цивилизация сделает из произошедшего правильные выводы, а страны объединятся чтобы развиваться и противостоять многочисленным угрозам.

«Оптимистический сценарий состоит в том, как рекомендовал Ницше в своей известной фразе: «Все, что не убивает, делает меня сильнее». Цивилизация сделает правильные выводы из произошедшего, конструктивно изменятся мировоззренческие основы цивилизации. Мы наконец-то осознаем, что мы существуем во враждебном окружении различных сред. Это и вирусы, и всевозможные геофизические катастрофы, и космические проблемы, и множество других. Цивилизация станет культивировать единство. Каждая нация осознает, что она отвечает за свою зону ответственности в этом мире, она будет стремиться внести в это максимальный вклад. Спасение в прогрессе цивилизации», - заявил он.