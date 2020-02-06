Футуролог: «Кто-то может быть заинтересован в сокращении китайского населения»

«Китайцы понимают свою роль в цивилизации. Они - самая большая нация в мире. Они растут в численности. Они уже во всем мире, везде. Кто-то может быть заинтересован в сокращении китайского населения. Назрела необходимость более широкого обсуждения проблем целостности цивилизации, сохранения цивилизационного единства. И этим должны озаботиться в ООН, об этом должны думать все правительства всего мира. Это возможно через понимание и разъяснения модели угроз, которые существуют перед цивилизацией. Информированным людям просто смешно слышать, когда каждый раз при появлении очередной угрозы она преподносится как апокалипсис. Так нельзя. Надо рассказывать о бесконечном множестве опасностей для нашей цивилизации. И это должно стать фактором, сплачивающим нашу цивилизацию, а не быть разобщающим звеном. Мы живем в бесконечном количестве естественных угроз. И если это не разъясняется, происходит создание новых искусственных угроз – массовое вооружение, средства массового уничтожения, биологического оружия, в том числе, угрозы самоистребления человечества. При том, что перед человечеством стоит число естественных угроз. Этот абсурд, который у нас есть в управлении цивилизацией, не поддается никакому объяснению», - возмутился он.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванном вирусом 2019-nCoV респираторном заболевании. Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тысяч, более 560 человек умерли, выздоровели более 1,1 тысяч человек.

