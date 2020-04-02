Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 1 млн

В мире на текущий момент зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на статистический сайт Worldometer.

Число летальных исходов при этом более 50 тысяч, выздоровлений – свыше 210 тысяч.

С момента распространения коронавируса в Китае в декабре прошлого года инфекция распространилась на 203 государства. Наибольшее число заразившихся на данный момент зарегистрировано в США. Также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Италии и Испании.



