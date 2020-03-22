Установлена продолжительность среднего инкубационного периода коронавируса

«На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — считают в ведомстве.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных и сам пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе. Если сравнить Россию с Китаем, Европой, получается, что мы – исключение из правил. Там гораздо больше больных коронавирусом. Запугали людей! Видно, что они боятся, напуганы. Эта ситуация показывает уровень внушаемости общества. Не такая это страшная инфекция – коронавирус!» - заявил эксперт.



