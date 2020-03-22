Установлена продолжительность среднего инкубационного периода коронавируса
В среднем, инкубационный период нового типа коронавируса COVID-19 длится 5,1 дня, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Согласно проведенным исследованиям, симптомы SARS-CoV-2 у 97,5 процентов людей проявляются в течение 11,5 дней, уточняют «Известия».
В Роспотребнадзоре заявили, что, таким образом, двухнедельный карантин — разумная мера предосторожности, дополняет Газета. ru.
«На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — считают в ведомстве.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных и сам пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе. Если сравнить Россию с Китаем, Европой, получается, что мы – исключение из правил. Там гораздо больше больных коронавирусом. Запугали людей! Видно, что они боятся, напуганы. Эта ситуация показывает уровень внушаемости общества. Не такая это страшная инфекция – коронавирус!» - заявил эксперт.
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