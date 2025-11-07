Пентагон реформирует кибервойска для противодействия Китаю
Пентагон обновит модель подготовки кибервойск для защиты территории страны и сдерживания Китая в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
«Министерство войны сконцентрировалось на усилении кибервозможностей наших вооруженных сил... Министерство внедрило обновленную модель формирования кибервойск», - рассказал заместитель военного министра по вопросам политики Элбридж А. Колби.
Модель призвана повысить способность американской стороны противостоять развивающимся угрозам в киберпространстве. Она состоит из семи основных принципов, направленных на достижение профессионализма, специализации, гибкости, в том числе целевого подбора кадров, системы стимулов, обучения, создания профильных подразделений. Традиционные подходы к подготовке и оснащению военных, существовавшие ранее, не смогли удовлетворить требования для борьбы и победы в киберпространстве.
Ранее Пентагону было поручено немедленно начать испытания ядерного оружия, соответствующее указание дал президент США Дональд Трамп, пишет Ura.ru.
