Учителя выступили против обязательного экзамена по физкультуре
Оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова заявила НСН, что экзамен добавит проблем и учителям, и ученикам.
Организовать обязательный экзамен по физкультуре невозможно, потому что у некоторых детей есть ограничения по здоровью, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, заявили в Общественной палате. Член ОП Татарстана Ольга Павлова считает, что в детских садах и школах также должны появиться программы для детей, у которых не основная группа здоровья, передает ТАСС. Она назвала этот предмет одним из главнейших. Мирясова призналась, что учителям это только добавит лишних проблем.
«Во-первых, сложно себе представить, как этот экзамен будет выглядеть, потому что довольно много детей с ограничением по здоровью. Во-вторых, сегодня и так много разных задач у школьников и учителей. Я могу сказать с позиции учителей. Нам хотелось бы, чтобы поменьше было реформ в школе, это касается любых изменений. Каждый раз нужно что-то переделывать, а перенастройка системы отнимает время у учителей и администрации, которые перегружены бесконечными отчетами. У нас в целом сегодня дефицит учителей, так как зарплата маленькая, а нагрузка высокая. Это касается и учителей физкультуры», - рассказала она.
Заниматься физкультурой в школах должны абсолютно все, поэтому основную программу следует расширить с учетом физических особенностей учащихся, заявил ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, передает «Радиоточка НСН».
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