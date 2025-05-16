Организовать обязательный экзамен по физкультуре невозможно, потому что у некоторых детей есть ограничения по здоровью, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, заявили в Общественной палате. Член ОП Татарстана Ольга Павлова считает, что в детских садах и школах также должны появиться программы для детей, у которых не основная группа здоровья, передает ТАСС. Она назвала этот предмет одним из главнейших. Мирясова призналась, что учителям это только добавит лишних проблем.