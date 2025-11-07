В Японии заявили о запуске баллистической ракеты КНДР

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщили в службе безопасности на море Японии.

Соответствующие данные привело японское министерство обороны.

«Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», - отмечает служба.

В свою очередь, объединенное командование начальников штабов Южной Кореи заявило, что КНДР произвела пуск «неопознанной баллистической ракеты» в направлении Японского моря.

Ранее США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевого заряда в ходе плановых испытаний, пишет Ura.ru.

