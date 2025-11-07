Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»

Нефтетрейдинговая компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов российского «Лукойла». Об этом говорится в сообщении международной структуры в соцсети Х.

Ранее министерство финансов США заявило, что Gunvor якобы подконтрольна России, и отказалось до завершения конфликта на Украине выдавать компании лицензию, позволяющую вести бизнес и получать прибыль.

В организации назвали это заявление в корне неверным и ложным.

«Мы рады возможности добиться исправления этого явного недопонимания. В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла"», - указывает Gunvor.

В октябре США ввели санкции против «Лукойла». На фоне ограничений компания заявила о намерении продать международные активы. Gunvor планировала приобрести структуру Lukoil International GmbH, пишет Ura.ru.

