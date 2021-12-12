Установили эффективность вакцины Pfizer против штамма «омикрон»

«Мы видим, что у большинства людей (после двух доз прививки Pfizer) был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно — в 32 раза или более — снижена против омикрон-разновидности», — отметил профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис.

Группа ученых анонсировала исследование эффективности другой вакцины доступной в Гонконге – Sinovac, пишет Газета.ru.

Ранее по итогам исследований применения Pfizer против штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта» специалисты израильского медицинского центра имени Хаима Шибы назвали оптимальное число доз бустерной вакцины от «омикрона».

