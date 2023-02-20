«Усложнит жизнь»: Организаторы о согласовании зрелищных мероприятий с властями
Небольшая группа людей в коворкинге может считаться массовым мероприятием из-за перекоса в законодательстве, отметила в эфире НСН Юлия Жоля.
Инициатива обязать организаторов подавать уведомления в госорганы о проведении зрелищных мероприятий за 10 дней до события может сильно усложнить им жизнь, заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в разговоре с НСН.
Ранее группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение нового порядка организации и проведения зрелищных мероприятий. Отмечается, что организатор будет обязан подавать в госорган уведомление за 10 дней до события. В пояснительной записке указывается, что на зрелищных мероприятиях может одновременно находиться более 50 человек. Юлия Жоля считает, что массовое мероприятие должно начинаться от 500 человек.
«Нет четкого понятия, что такое массовое мероприятие, по некоторым документам небольшая группа людей в коворкинге уже будет считаться массовым мероприятием. Это является перекосом. В нашем понятии то, что мы предлагаем для государства – нужно взять за основу понимание, что массовое мероприятие начинается от 500 человек. Это разумно, когда необходимо заявлять о своем мероприятии, если оно превышает такую численность. Если они сделают так, что массовое мероприятие – это 100 человек, то это сильно усложнит жизнь. По экспертным оценкам, это не является массовым мероприятием», - сказала Жоля.
Она также рассказала, что безопасность, как правило, обеспечивают сами организаторы мероприятий. При этом Жоля отметила, что на мероприятия закрытого типа дополнительная охрана не нужна, а на публичные мероприятия, куда легко попасть, можно поставить дополнительные силы.
«Есть мероприятия закрытого типа, у них довольно неплохо обеспечена охрана. Тогда какой смысл делать дополнительную защиту? Если мероприятие является публичным и на него довольно легко попасть просто купив билет, то тогда да (нужна дополнительная охрана – ред. НСН). Безопасность, как правило, обеспечивают сами организаторы мероприятий. Ни один организатор, находясь в разуме, не захочет проводить небезопасное мероприятие. Организаторы сами заказывают скорую помощь, охрану, во времена ковида закупались маски и перчатки, простраиваются схемы прохода гостей», - резюмировала Жоля.
В законопроекте говорится, что зрелищные мероприятия, как правило, проводятся на территории общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенной территорий за ее пределами, либо месте общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
Такое количество людей в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», подпадает под определение места массового пребывания людей, сообщает НСН.
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