«Усложнит жизнь»: Организаторы о согласовании зрелищных мероприятий с властями

Ранее группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение нового порядка организации и проведения зрелищных мероприятий. Отмечается, что организатор будет обязан подавать в госорган уведомление за 10 дней до события. В пояснительной записке указывается, что на зрелищных мероприятиях может одновременно находиться более 50 человек. Юлия Жоля считает, что массовое мероприятие должно начинаться от 500 человек.

«Нет четкого понятия, что такое массовое мероприятие, по некоторым документам небольшая группа людей в коворкинге уже будет считаться массовым мероприятием. Это является перекосом. В нашем понятии то, что мы предлагаем для государства – нужно взять за основу понимание, что массовое мероприятие начинается от 500 человек. Это разумно, когда необходимо заявлять о своем мероприятии, если оно превышает такую численность. Если они сделают так, что массовое мероприятие – это 100 человек, то это сильно усложнит жизнь. По экспертным оценкам, это не является массовым мероприятием», - сказала Жоля.

Она также рассказала, что безопасность, как правило, обеспечивают сами организаторы мероприятий. При этом Жоля отметила, что на мероприятия закрытого типа дополнительная охрана не нужна, а на публичные мероприятия, куда легко попасть, можно поставить дополнительные силы.