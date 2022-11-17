«Доход в 2-3 раза больше»: Названы преимущества новогодних мероприятий в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему Москва не должна отказываться от Нового года. По его словам, доходы, которые получит столица от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. По мнению Миронова, праздничный декабрь спасет бизнес от убытков.

«Для бизнеса новогодние праздники очень важны, потому что исторически первая половина января для бизнеса «мертвая». Людей нет. Они, обычно, разъезжаются куда-то, сидят на дачах, никуда не ходят. И бизнес очень страдает в январе. При этом хороший декабрь, когда люди гуляют, ходят по ресторанам, делают покупки. Он компенсирует полностью убытки января и дает возможность заработать дополнительные деньги», - отметил он.

Эксперт добавил, что на новогодних праздниках хорошо заработает и город.

«В период новогодних праздников Москва зарабатывает в два-три раза больше, чем в обычное время. Основное преимущество Москвы при проведении мероприятий – это то, что приезжает огромное количество россиян. Людям надо куда-то поехать, им надо где-то отдохнуть. При том, что никто не едет в Европу, а в той же Турции уже достаточно холодно, поездка в Москву абсолютно логична», - сказал омбудсмен.

Кроме того, по словам Миронова, праздники нужны и простым москвичам.

«Любые депрессивные настроения – это неправильно. Жизнь идет. Жизни надо радоваться. Депрессия должна уходить. Мы живем, мы развиваемся. У нас дети, родители, у нас семейные праздники, торжества. Жизнь никто не отменял, поэтому я думаю, это решение Собянина абсолютно правильное», - подытожил эксперт.

Как пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Москва приняла решение не закупать новые новогодние конструкции. Однако, по словам мэра Сергея Собянина, столица «должна быть украшена и приветлива».

