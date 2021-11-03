«Условный срок»: Вирусолог призвал не менять период действия COVID-сертификатов

По словам вирусолога, на сегодняшний день внимание государства по-прежнему должно быть сосредоточено на первичной вакцинации скептически настроенных граждан, которых сокращение срока сертификатов еще больше отпугнет от прививок.

«Сейчас ревакцинация – не самое главное. Кто вакцинировался первый раз, те пойдут и ревакцинироваться. Это часть общества, которая нормально относится к вакцинам. За них нечего беспокоиться, беспокоиться надо за тех, кто боится или не хочет. Вот эту часть общества надо первично вакцинировать, переубедить или мягко подтолкнуть. Сужение сроков сертификата на ревакцинацию не повлияет. Наоборот, скептики посмотрят на то, что введены новые правила, и вообще не пойдут вакцинироваться», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, пока власти не решат проблему с вакцинацией населения, и призвал региональных министров исправить ситуацию.

