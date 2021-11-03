«Условный срок»: Вирусолог призвал не менять период действия COVID-сертификатов
Алексей Аграновский объяснил, что данная мера существенно не повлияет на процесс ревакцинации, зато может усилить раздражение в обществе
Сокращение периода действия сертификатов может еще больше замедлить темпы вакцинации, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификатов и QR-кодов до шести месяцев. С такой идеей выступил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Я бы так не стал делать, надо оставить год. Это все равно условный срок. Нет смысла делать такие короткие сертификаты вакцинации, люди и так раздражены. Те люди, которые уже получили QR-код, надеюсь, после вакцинации, а не покупки сертификата, это люди, которых государству и организаторам кампании по вакцинации удалось перетащить на свою сторону. Сколько времени держится иммунитет после прививки, точно никто не знает. Сокращать не стоит, это будет выглядеть как излишнее отягощение для людей. У кого-то антитела сохраняются дольше, у кого-то меньше, кто-то вообще не дает ответа на прививку, разные бывают иммунные состояния. Невозможно в правилах все это предусмотреть. Поэтому правила эти не стоит ужесточать», - отметил Аграновский.
По словам вирусолога, на сегодняшний день внимание государства по-прежнему должно быть сосредоточено на первичной вакцинации скептически настроенных граждан, которых сокращение срока сертификатов еще больше отпугнет от прививок.
«Сейчас ревакцинация – не самое главное. Кто вакцинировался первый раз, те пойдут и ревакцинироваться. Это часть общества, которая нормально относится к вакцинам. За них нечего беспокоиться, беспокоиться надо за тех, кто боится или не хочет. Вот эту часть общества надо первично вакцинировать, переубедить или мягко подтолкнуть. Сужение сроков сертификата на ревакцинацию не повлияет. Наоборот, скептики посмотрят на то, что введены новые правила, и вообще не пойдут вакцинироваться», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, пока власти не решат проблему с вакцинацией населения, и призвал региональных министров исправить ситуацию.
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