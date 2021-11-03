Мясников назвал жалобы добровольцев на вакцину Pfizer «мелочью»

«Информация, скорее всего. не подтвердится. Pfizer доверять можно, и не важно, как она создана. Важно, что сотни миллионов людей ей привились, сотни тысяч жизней ей спасены, она работает, А практика – критерий истинности, как сказал Конфуций», - отметил Мясников.

По его мнению, скандал с Pfizer на руку антипрививочникам, которые только и ждут чего-то подобного.

«Любая подобная информация будет сейчас бить по имиджу всех вакцин. Антивакцинаторы не только в России, но и за рубежом, только и ждут, чтобы все это обругать, так что будут цепляться. Но с другой стороны, цепляются на ровном месте без каких-либо поводов. Просто высасывают из пальца», - добавил теледоктор.

При этом Мясников призвал не искать «пятна на солнце», рассказав об уникальном открытии создателей Pfizer.