Мясников назвал жалобы добровольцев на вакцину Pfizer «мелочью»

Вакцине Pfizer можно доверять, а скандал с ней выгоден антиваксерам, жаждущим все обгадить и подбросить лишний килограмм негатива.

Создатели американской вакцины Pfizer сделали прорывное открытие в медицине, а упреки в их адрес «высосаны из пальца», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее стало известно о нарушениях во время клинических испытаний Pfizer. Журнал BMJ провел расследование, согласно которому, результаты испытаний периодически фальсифицировались, а часть информации скрывалась.

«Накопать можно на любую вакцину»: Скандал с Pfizer не делает ее «смертельной»

«Информация, скорее всего. не подтвердится. Pfizer доверять можно, и не важно, как она создана. Важно, что сотни миллионов людей ей привились, сотни тысяч жизней ей спасены, она работает, А практика – критерий истинности, как сказал Конфуций», - отметил Мясников.

По его мнению, скандал с Pfizer на руку антипрививочникам, которые только и ждут чего-то подобного.

«Любая подобная информация будет сейчас бить по имиджу всех вакцин. Антивакцинаторы не только в России, но и за рубежом, только и ждут, чтобы все это обругать, так что будут цепляться. Но с другой стороны, цепляются на ровном месте без каких-либо поводов. Просто высасывают из пальца», - добавил теледоктор.

При этом Мясников призвал не искать «пятна на солнце», рассказав об уникальном открытии создателей Pfizer.

Стало известно об испытаниях Pfizer с серьезными нарушениями

«Подобных расследований можно найти много. Более того, я мало сомневаюсь, что это действительно имело место. Но надо не искать пятна на солнце и не обращать внимание на мелочи вроде жалоб пациентов, а говорить о том, что за 7 месяцев было разработано уникальное лекарство на уникальной платформе. Pfizer - это колоссальное открытие в медицине, которое положило начало созданию нового класса лекарств. Если векторные вакцины сделаны на давно известной платформе, то это – абсолютно уникальное новое научное открытие и прорыв в медицине. Поэтому можно, конечно, говорить, что там они не обратили внимание, тут скрыли, здесь замяли, но без этого ничего не происходит. Если мы сейчас пойдем туда, где разрабатывают ракеты, машины и так далее… Никогда не надо вникать, как делается колбаса, потому что там мы найдем много крысиных хвостиков», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сказала НСН, что Pfizer не является «смертельной» вакциной, высказав мнение, что нарушения при ее испытаниях спишут на экстренную ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Александр МясниковВакцинацияВакцина
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