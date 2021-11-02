«Ищите другую работу!» Онищенко обвинил региональные власти в провале вакцинации

Ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, пока власти не решат проблему с вакцинацией населения, заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне в Минздраве заявили о рекордном числе развернутых коек для COVID-больных, несмотря на режим нерабочих дней по всей стране.

«Владимир Владимирович на прошлой неделе отправил все руководство Минздрава по регионам. Ясно, что никто себе вредить не будет и на самую провальную ситуацию будет говорить, что все хорошо. Сегодня нужно спрашивать. Вот мы вам дали неделю, за эту неделю вы должны довести охват вакцинации вот до такого уровня, если нужно – развернуть дополнительные койки, послать специалистов из Москвы», - отметил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач страны уверен, что власти на всех уровнях должны убеждать население вакцинироваться, а не снимать «дорогие ролики».