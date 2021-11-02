«Ищите другую работу!» Онищенко обвинил региональные власти в провале вакцинации
Экс-главный санитарный врач России заявил, что вина за низкие темпы вакцинации лежит на региональных министрах.
Ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, пока власти не решат проблему с вакцинацией населения, заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне в Минздраве заявили о рекордном числе развернутых коек для COVID-больных, несмотря на режим нерабочих дней по всей стране.
«Владимир Владимирович на прошлой неделе отправил все руководство Минздрава по регионам. Ясно, что никто себе вредить не будет и на самую провальную ситуацию будет говорить, что все хорошо. Сегодня нужно спрашивать. Вот мы вам дали неделю, за эту неделю вы должны довести охват вакцинации вот до такого уровня, если нужно – развернуть дополнительные койки, послать специалистов из Москвы», - отметил Онищенко.
Бывший главный санитарный врач страны уверен, что власти на всех уровнях должны убеждать население вакцинироваться, а не снимать «дорогие ролики».
«Нужно спросить с врачей, которые сидят на приеме в поликлиниках, что они сделали для того, чтобы люди пошли на прививку. Или вы их отговариваете от этих прививок, что тоже я не исключаю. С каждого главного врача, с каждого министра регионального необходимо спросить, никто не работает. Что вы сделали для того, чтобы убедить людей? Ждете, пока по телевизору покажут ролик, не очень понятный для простого человека. Да, ролик красивый, дорогой, но не более того, он никого ни в чем не убеждает. Каждый день должен быть спрос, что сделано по вакцинации, не заставлять, что вы сделали для убеждения? Не умеете? Ищите другую работу! Что делается там на месте, конкретно? Что делается в Воронеже, кто и какие проводит мероприятия по агитации, кто и какие мероприятия проводит для того, чтобы люди в очередях не стояли за этой вакциной?» - возмутился собеседник «Радиоточки НСН».
Кампания по вакцинации станет успешнее, если властям удастся наладить полноценный диалог с гражданами, заявил ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, вакцину не нужно рекламировать, о ней нужно рассказывать, объяснять людям, как это работает, какие последствия бывают, и разбираться в каждой ситуации, если возникают какие-то сложности.
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