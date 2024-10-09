«Ни за что не отвечают»: В Счетной палате встревожены ростом контрафакта на маркетплейсах

«В письме ОПИ сделала акцент на проблематику продажи БАДов. Они пишут, что согласно исследованиям, на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon в более чем 60% случаев под видом БАДов реализуются не БАДы. Там либо запрещенные вещества, либо превышающие концентрацию витамины, либо вообще лекарственные средства. По сути, это контрафакт. На заседании Совета Торгово-промышленной палаты России мы обсуждали законопроект о платформенной экономике, который призван регулировать не только маркетплейсы, но и другие площадки. Сегодня регулирование маркетплейсов фактически отсутствует. А ведь те же Wildberries, Ozon, Сбермаркет занимают больше 80% рынка. Но все было отдано на саморегулирование. Темпы роста конфликтов у маркетплейсов, растут в два с половиной раза быстрее, чем сам рынок. Однако они вообще фактически ни за что не отвечают», - рассказал он.

Тем не менее, по словам Койтова, к работе с регулированием маркетплейсов нужно подойти разумно и не навешивать на них всю ответственность.