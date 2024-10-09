«Ни за что не отвечают»: В Счетной палате встревожены ростом контрафакта на маркетплейсах
Сегодня маркетплейсы практически ни за что не отвечают, однако есть данные, которые они могут и должны проверять, заявил НСН Алексей Койтов.
Есть зона ответственности по контролю товаров, которая должна лежать на маркетплейсах, в частности, они могут не пропускать контрафакт, отслеживать маркировку и проверять продавцов. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Счетной палаты России Алексей Койтов.
В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов. Соответствующее письмо «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Так, в письме предлагают установить обязательные проверки документов на соответствие продукции одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальных товаров. Койтов уточнил, что сегодня регулирование маркетплейсов фактически отсутствует.
«В письме ОПИ сделала акцент на проблематику продажи БАДов. Они пишут, что согласно исследованиям, на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon в более чем 60% случаев под видом БАДов реализуются не БАДы. Там либо запрещенные вещества, либо превышающие концентрацию витамины, либо вообще лекарственные средства. По сути, это контрафакт. На заседании Совета Торгово-промышленной палаты России мы обсуждали законопроект о платформенной экономике, который призван регулировать не только маркетплейсы, но и другие площадки. Сегодня регулирование маркетплейсов фактически отсутствует. А ведь те же Wildberries, Ozon, Сбермаркет занимают больше 80% рынка. Но все было отдано на саморегулирование. Темпы роста конфликтов у маркетплейсов, растут в два с половиной раза быстрее, чем сам рынок. Однако они вообще фактически ни за что не отвечают», - рассказал он.
Тем не менее, по словам Койтова, к работе с регулированием маркетплейсов нужно подойти разумно и не навешивать на них всю ответственность.
«Мы говорим о том, что маркетплейс не должен отвечать за качество продукции. Но он может препятствовать проникновению контрафакта, например, в категории БАДов. Например, в автоматическом режиме настроить свои фильтры так, чтобы проверять, находится ли этот БАД в реестре, поверять продавца, проверять, есть ли цифровая маркировка. Ну и ряд других параметров. Надо их обязывать проверять полноту информации, которая дается потребителю. Но мы за разумную ответственность. Мы против того, чтобы всю ответственность возлагать на маркетплейсы, потому что есть какие-то моменты, в которых они не могут ничего сделать. Но там, где он может, его конечно, надо сделать субсидиарным обязанным лицом», - поделился он.
Ранее специалист по подтверждению потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции Ксения Варакина-Митрай в беседе с НСН заявила, что если в прошлом году количество продукции брендов неизвестных производителей на маркетплейсах составляло около 45%, то в этом году их уже 70%.
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