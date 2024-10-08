«Крем за 65 рублей»: Маркировка «удалит» небезопасную косметику с маркетплейсов

По словам собеседницы НСН, введение обязательной маркировки косметики не приведет к значительному подорожанию товаров.

«Обязательная маркировка косметики не должна привести к значительному изменению цены на продукцию крупных брендов. Вся их продукция регистрируется должным образом, на нее получены декларации, необходимо будет только адаптировать упаковочную линию под маркировку. Но средняя цена по рынку может вырасти. Например, на маркетплейсе сегодня можно купить солнцезащитный крем с spf 90 за 65 рублей. Однако только солнцезащитные фильтры для подобного средства стоят не меньше 60 рублей. Столь дешевый продукт не может соответствовать заявлениям на упаковке по объективным причинам. Если система маркировки будет работать, то такая продукция с рынка уйдет, и это отлично: она небезопасна», - пояснила Варакина-Митрай.

Она также добавила, что для борьбы с некачественной продукцией на рынке одной меры будет недостаточно.

«Маркировка – хорошая мера, но недостаточная для защиты добросовестных производителей. Это поможет убрать контрафактную продукцию с рынка, что является лишь верхушкой айсберга некачественной парфюмерии и косметики. Для того, чтобы на рынке осталась только качественная косметика, необходима ревизия существующей нормативно-правовой базы», - заключила специалист по подтверждению потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции.

Ранее специалисты Национального союза защиты прав потребителей сообщили, что в 65% косметики, которая представлена в России, обнаружили опасные для здоровья вещества. При этом каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности, напоминает «Радиоточка НСН».

