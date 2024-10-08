«Крем за 65 рублей»: Маркировка «удалит» небезопасную косметику с маркетплейсов
Обязательная маркировка косметики избавит рынок от контрафакта, заявила НСН специалист по подтверждению потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции Ксения Варакина-Митрай.
Обязательная маркировка косметики не приведет к резкому росту цен на рынке, поскольку крупные бренды дорожат репутацией и имеют все необходимые документы на свою продукцию. Об этом в интервью НСН рассказала кандидат медицинских наук, специалист по подтверждению потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции Ксения Варакина-Митрай.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в письме попросил вице-премьера Дениса Мантурова и главу Минпромторга Антона Алиханова усилить контроль за производителями и продавцами косметики, сообщают «Известия». По его словам, сегодня в 60% продукции состав компонентов написан нечитаемым шрифтом, либо с подменными названиями. Число жалоб потребителей на подобную продукцию растет, потому общественник просит ускорить введение обязательной маркировки. Варакина-Митрай подтвердила, что в России существует проблема «серого» рынка косметики.
«Если в прошлом году количество продукции брендов неизвестных производителей на маркетплейсах составляло около 45%, то в этом году их уже 70%. Продавцы заявляют ингредиенты, которых в косметике нет, и свойства, которым продукты не соответствуют. Выявить несоответствие сложно, необходимы дорогие исследования в случае свойств и лабораторные тесты в случае состава. Вряд ли покупатели дешевой косметики неизвестного бренда на маркетплейсе выложат крупную сумму за хроматографию купленного продукта в частной лаборатории», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, введение обязательной маркировки косметики не приведет к значительному подорожанию товаров.
«Обязательная маркировка косметики не должна привести к значительному изменению цены на продукцию крупных брендов. Вся их продукция регистрируется должным образом, на нее получены декларации, необходимо будет только адаптировать упаковочную линию под маркировку. Но средняя цена по рынку может вырасти. Например, на маркетплейсе сегодня можно купить солнцезащитный крем с spf 90 за 65 рублей. Однако только солнцезащитные фильтры для подобного средства стоят не меньше 60 рублей. Столь дешевый продукт не может соответствовать заявлениям на упаковке по объективным причинам. Если система маркировки будет работать, то такая продукция с рынка уйдет, и это отлично: она небезопасна», - пояснила Варакина-Митрай.
Она также добавила, что для борьбы с некачественной продукцией на рынке одной меры будет недостаточно.
«Маркировка – хорошая мера, но недостаточная для защиты добросовестных производителей. Это поможет убрать контрафактную продукцию с рынка, что является лишь верхушкой айсберга некачественной парфюмерии и косметики. Для того, чтобы на рынке осталась только качественная косметика, необходима ревизия существующей нормативно-правовой базы», - заключила специалист по подтверждению потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции.
Ранее специалисты Национального союза защиты прав потребителей сообщили, что в 65% косметики, которая представлена в России, обнаружили опасные для здоровья вещества. При этом каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Альпинисты из России погибли в горах Грузии
- Каждый пятый россиянин не получал повышение уже более пяти лет
- Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Кремле
- С фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали 7,3 млрд рублей
- Сыгравшая Тосю Рязанова выступила против сериала по «Москва слезам не верит»
- Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
- СМИ: Попавшие в плен украинские разведчики отказались от обмена
- Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей
- Совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций
- Путин назначил нового посла РФ в Омане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru