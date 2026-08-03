Ущерб продавцов на Wildberries приблизился к 280 млрд рублей
Ущерб продавцов на крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries из-за атак беспилотников приблизился к 280 млрд рублей. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на экспертов рынка.
В июле площадка лишилась как минимум 17% своих складских помещений. По оценке ведущего аналитика агентства Data Insight Сергея Семко, на начало августа общая площадь атакованных ВСУ объектов составила от 1,21 до 1,47 млн кв. м. Повреждено от 893 тысяч до 1,154 млн кв. м, что составляет от 17,2 до 22,2% от заявленных 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры. И это без учета удара по складскому комплексу во Владимирской области, который произошел третьего августа.
Точное количество пострадавших предпринимателей пока не установлено, однако речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек. Потенциальные убытки селлеров аналитик предварительно оценивает в сумму от 214,88 до 279,64 млрд рублей. Данный расчет базируется на данных 2024 года, когда после возгорания на складе в Шушарах площадью 112 тысяч кв. м торговцам компенсировали почти 35 млрд рублей за товарные остатки.
На текущий момент частичные возмещения за утраченный товар получают исключительно представители небольших фирм, о чем заявляла и глава компании Татьяна Ким. О планах выплат крупному и среднему бизнесу, который формирует опорную базу маркетплейса, в руководстве площадки не сообщают.
Некоторые предприниматели не рассчитывают на добрую волю администрации и обращаются к юристам. Управляющий партнер юридической фирмы Sakura Legal Даниил Базылев отметил, что его компания уже подготовила несколько десятков досудебных претензий от селлеров, чей товар сгорел на складе Wildberries в Электростали.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в разговоре с НСН рассказал, как ретейл и поставщики адаптируются к логистическим сбоям на фоне проблем у Wildberries.
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