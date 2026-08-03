Ущерб продавцов на Wildberries приблизился к 280 млрд рублей

Ущерб продавцов на крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries из-за атак беспилотников приблизился к 280 млрд рублей. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на экспертов рынка.

В июле площадка лишилась как минимум 17% своих складских помещений. По оценке ведущего аналитика агентства Data Insight Сергея Семко, на начало августа общая площадь атакованных ВСУ объектов составила от 1,21 до 1,47 млн кв. м. Повреждено от 893 тысяч до 1,154 млн кв. м, что составляет от 17,2 до 22,2% от заявленных 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры. И это без учета удара по складскому комплексу во Владимирской области, который произошел третьего августа.

Точное количество пострадавших предпринимателей пока не установлено, однако речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек. Потенциальные убытки селлеров аналитик предварительно оценивает в сумму от 214,88 до 279,64 млрд рублей. Данный расчет базируется на данных 2024 года, когда после возгорания на складе в Шушарах площадью 112 тысяч кв. м торговцам компенсировали почти 35 млрд рублей за товарные остатки.