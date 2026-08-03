В Госдуме объяснили, зачем показывать детям ужасы и насилие

Подростки должны научиться правильным выходам из тяжелых жизненных ситуаций, заявила НСН Елена Драпеко.

Дети получают навыки сострадания и правильного воспитания через показанное на сцене или в кино чужое горе, рассказала НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Возрастные ограничения стоит снять со всех хороших фильмов, а за нравственным уровнем выходящих на экран картин должно следить Министерство культуры России. Такое мнение высказал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. Его слова приводит ТАСС. Драпеко согласилась с ним.

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«Я согласна с ним. Сегодня возрастные ограничения ставят изготовители, либо дистрибьюторы, а должно — министерство, в зависимости от того, на какую аудиторию это рассчитано. Мы сталкивались с тем, что западные фильмы, которые были специально для тинейджеров, получали у нас категорию 16+. Все потому, что те, кто его закупил и пытались начать прокат в Российской Федерации, дули на воду, обжегшись на молоке. Такая же история происходит с литературными произведениями.В целом, снимать ограничения не стоит, но надо с умом подходить к процессу. Их должны устанавливать через экспертную оценку. Человечество еще с Древней Греции придумало такую вещь как “очищение через сострадание”, катарсис. Почему показывают всякие ужасы в театре или в кино? Чтобы зрители сопереживали и очищали свою душу, умели сочувствовать другим людям. Поэтому защитники психики детей неправы. Ребенку нельзя показывать насилие или какие-то неприятные ситуации, а учить, как правильно и неправильно из них выходить. Они столкнутся с ними в жизни и должны уметь дать отпор злу, негодяям, поэтому и придумано искусство», — указала она.

Ранее Драпеко в интервью с НСН выступила против излишних запретов в культуре.

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ФОТО: DPA/ТАСС
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