Дети получают навыки сострадания и правильного воспитания через показанное на сцене или в кино чужое горе, рассказала НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Возрастные ограничения стоит снять со всех хороших фильмов, а за нравственным уровнем выходящих на экран картин должно следить Министерство культуры России. Такое мнение высказал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. Его слова приводит ТАСС. Драпеко согласилась с ним.