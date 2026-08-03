Одиссей и Афина: Москвичи начали называть детей в честь богов Греции

На фоне выхода фильма «Одиссея» столичные родители начали массово называть своих детей именами из древнегреческой мифологии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

С начала 2026 года имя Афина получили 81 девочка, что почти на 30% превышает показатели предыдущего года. Популярность этого имени стабильно растет — в 2025 году так назвали 128 малышек, в 2024-м — 131, а всего с 2019 года имя присвоили уже более 700 москвичек.