СМИ: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границ Белоруссии

Немецкий бундесвер разместил специальное подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в непосредственной близости от белорусской границы на территории Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы телеканала Euronews.

Согласно полученной информации, замаскированные позиции и мобильные комплексы сил РЭБ, обозначаемые в армии ФРГ как EloKa, расположены вдоль государственной границы с Белоруссией. Командование бундесвера характеризует эту зону как «стеклянное поле боя», где ведется круглосуточный мониторинг частот, перехват данных и дешифровка сигналов радиолокационных и связных систем.