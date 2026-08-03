СМИ: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границ Белоруссии

Немецкий бундесвер разместил специальное подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в непосредственной близости от белорусской границы на территории Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы телеканала Euronews.

Согласно полученной информации, замаскированные позиции и мобильные комплексы сил РЭБ, обозначаемые в армии ФРГ как EloKa, расположены вдоль государственной границы с Белоруссией. Командование бундесвера характеризует эту зону как «стеклянное поле боя», где ведется круглосуточный мониторинг частот, перехват данных и дешифровка сигналов радиолокационных и связных систем.

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Помимо позиций на базе грузовых автомобилей, немецкое военное руководство задействует пешие группы спецназа. Солдаты переносят ранцевые комплексы весом около 30 килограммов, что позволяет оперативно создавать автономные закрытые сети связи в районах с полностью разрушенной или отсутствующей коммуникационной инфраструктурой.

Офицеры бундсефера подтвердили, что вся собранная у границ Белоруссии информация незамедлительно направляется в единый координационный центр НАТО, которое усиливает свои восточные фланги.

Между тем Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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