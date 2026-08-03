СМИ: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границ Белоруссии
Немецкий бундесвер разместил специальное подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в непосредственной близости от белорусской границы на территории Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы телеканала Euronews.
Согласно полученной информации, замаскированные позиции и мобильные комплексы сил РЭБ, обозначаемые в армии ФРГ как EloKa, расположены вдоль государственной границы с Белоруссией. Командование бундесвера характеризует эту зону как «стеклянное поле боя», где ведется круглосуточный мониторинг частот, перехват данных и дешифровка сигналов радиолокационных и связных систем.
Помимо позиций на базе грузовых автомобилей, немецкое военное руководство задействует пешие группы спецназа. Солдаты переносят ранцевые комплексы весом около 30 килограммов, что позволяет оперативно создавать автономные закрытые сети связи в районах с полностью разрушенной или отсутствующей коммуникационной инфраструктурой.
Офицеры бундсефера подтвердили, что вся собранная у границ Белоруссии информация незамедлительно направляется в единый координационный центр НАТО, которое усиливает свои восточные фланги.
Между тем Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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