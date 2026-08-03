Спрос на наличные в РФ вырос на 43%
Спрос на наличные деньги в России за месяц вырос на 43,1%. Об этом свидетельствует статистика Центробанка РФ.
По данным регулятора, в июле прирост объёма наличных в обращении у населения и бизнеса ускорился почти в полтора раза - до 643,4 млрд рублей против 426,4 млрд руб в июне.
Отмечается, что повышенный спрос на наличные в России сохраняется с марта. Всего же с начала года объём банкнот и монет в обращении увеличился на 2,1 трлн рублей.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил «Радиоточке НСН», что россияне стали больше оставлять чаевых, так как выросла масса наличных денег.
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