В Иркутской области проходят поиски пропавшего самолета Cessna
В Иркутской области начались поиски легкомоторного самолета Cessna 182, который перестал выходить на связь во время патрулирования лесопожарной обстановки. На борту воздушного судна находились два человека, местонахождение машины в настоящий момент неизвестно. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.
По данным следствия, борт вылетел днем третьего августа из поселка Мама для авиамониторинга в Бодайбинском районе. Экипаж в составе командира и летчика-наблюдателя должен был вернуться на базу к 20:50 по местному времени. Однако в назначенный момент самолет на связь не вышел и к месту вылета не вернулся.
Согласно информации с авиационного трекера, пилоты осмотрели очаг возгорания в Бодайбинском лесничестве, после чего направились в сторону города. Сделав круг над населенным пунктом, машина ушла в юго-восточном направлении.
Последние координаты были зафиксированы в 13:58 по местному времени, после чего в регионе ведутся активные поисково-спасательные мероприятия.
Ранее юрист Андрей Лухин в беседе с НСН рассказал, что технические посадки по время авиарейсов — распространённая и вполне легитимная практика.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Стефанишину
- Власти возьмут под жесткий контроль счета строителей частных домов
- Швеция выразила протест российскому дипломату из-за Украины
- В Иркутской области проходят поиски пропавшего самолета Cessna
- СМИ: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границ Белоруссии
- Накажут российский бизнес: Чем закончится конфликт ФАС и Apple
- В Петербурге разрешили строительство 710-метрового небоскреба
- В Госдуме объяснили, зачем показывать детям ужасы и насилие
- Спрос на наличные в РФ вырос на 43%
- Одиссей и Афина: Москвичи начали называть детей в честь богов Греции