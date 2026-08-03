В Иркутской области проходят поиски пропавшего самолета Cessna

В Иркутской области начались поиски легкомоторного самолета Cessna 182, который перестал выходить на связь во время патрулирования лесопожарной обстановки. На борту воздушного судна находились два человека, местонахождение машины в настоящий момент неизвестно. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.

По данным следствия, борт вылетел днем третьего августа из поселка Мама для авиамониторинга в Бодайбинском районе. Экипаж в составе командира и летчика-наблюдателя должен был вернуться на базу к 20:50 по местному времени. Однако в назначенный момент самолет на связь не вышел и к месту вылета не вернулся.

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Согласно информации с авиационного трекера, пилоты осмотрели очаг возгорания в Бодайбинском лесничестве, после чего направились в сторону города. Сделав круг над населенным пунктом, машина ушла в юго-восточном направлении.

Последние координаты были зафиксированы в 13:58 по местному времени, после чего в регионе ведутся активные поисково-спасательные мероприятия.

Ранее юрист Андрей Лухин в беседе с НСН рассказал, что технические посадки по время авиарейсов — распространённая и вполне легитимная практика.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СамолетИркутская Область

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