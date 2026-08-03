В Петербурге разрешили строительство 710-метрового небоскреба

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства самого высокого в России 710-метрового небоскреба «Лахта Центр -2» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации.

Застройщиком объекта выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком назначено АО «Ренконс». Завершить этап проектирования планируется до конца 2026 года, а процесс возведения небоскреба намечен на 2033 год.