В Петербурге разрешили строительство 710-метрового небоскреба
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства самого высокого в России 710-метрового небоскреба «Лахта Центр -2» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации.
Застройщиком объекта выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком назначено АО «Ренконс». Завершить этап проектирования планируется до конца 2026 года, а процесс возведения небоскреба намечен на 2033 год.
Соглашение о возведении деловых комплексов «Лахта Центр- 2» высотой 710 метров и «Лахта Центр- 3» высотой 570 метров подписали в 2024 году. В мае власти города утвердили проект планировки и межевания территории под новые высотки. Ранее для штаб-квартиры «Газпрома» в этом же районе построили многофункциональный комплекс «Лахта Центр» высотой 462 метра.
На текущий момент выше заявленного петербургского небоскреба построен только «Бурдж-Халифа» в Дубае высотой 828 метров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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