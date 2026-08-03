Apple все равно на конфликт с официальными ведомствами РФ, так как она решила полностью уйти, а от бездействия корпорации больше всего пострадают импортеры ее гаджетов на российский рынок, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных MAX и RuStore. Apple не исполнила предупреждение о предустановке на iOS национального мессенджера MAX и российского маркета приложений RuStore, сообщили в Антимонопольной службе. Муртазин усомнился, что Apple пойдет на переговоры с властями РФ.