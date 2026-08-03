Накажут российский бизнес: Чем закончится конфликт ФАС и Apple
Американская компания уже давно не хочет находиться на российском рынке, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Apple все равно на конфликт с официальными ведомствами РФ, так как она решила полностью уйти, а от бездействия корпорации больше всего пострадают импортеры ее гаджетов на российский рынок, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных MAX и RuStore. Apple не исполнила предупреждение о предустановке на iOS национального мессенджера MAX и российского маркета приложений RuStore, сообщили в Антимонопольной службе. Муртазин усомнился, что Apple пойдет на переговоры с властями РФ.
«Apple не была на российском рынке с 2022 года. Они не могли вывести деньги, а сейчас российское юридическое лицо компании де-факто банкрот, но корпорация сама решила, что ей не нужен наш рынок. В будущем году осенью истекает время поддержки продуктов, проданных в 2022-м, поэтому ее ничего больше не связывает с Россией. Они не будут реагировать на штрафы или что-либо еще и пойдут по пути Google. Им тоже выписывали штрафы на сумму больше всех денег мира, но их здесь нет и не будут. Есть ощущение, что наказывать будут не Apple, а российский бизнес. который торгует ее техникой по параллельному импорту. А все, что принимается в России в отношении Apple, может идти до бесконечности. Их здесь физически нет. Это все равно, что для нас прогноз погоды на Марсе — есть ли разница, будет там пылевая буря или нет сегодня?», — отметил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил НСН, как конфликт ФАС и Apple повлияет на пользователей iPhone.
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