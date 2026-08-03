Россиянам назвали повседневные привычки, незаметно убивающие сердце
Злоупотребление спиртными напитками является одной из четырёх повседневных привычек, незаметно убивающих сердце. Как пишет «Лента.ру», об этом заявил кардиолог Франческо Ло Монако.
По его словам, связанные с распитием алкоголя сердечно-сосудистые заболевания «часто развиваются постепенно». В итоге люди не замечают никаких симптомов до тех пор, пока не будет нанесён серьёзный ущербздоровью».
Врач рассказал, что вторая такая привычка - плохой контроль артериального давления, из-за чего возрастает риск развития нарушений ритма, сердечной недостаточности и инфаркта.
Также эксперт включил в данный список недостаток физической активности. И оставленное без лечения апноэ во сне, которое, как указал Ло Монако, приводит к развитию гипертонии, нарушениям сердечного ритма и структурным изменениям в сердце.
Ранее врач-терапевт Ульяна Урасова заявила, что серьёзный вред сердечно-сосудистой системе наносят определённые продукты питания, в первую очередь те, которые содержат трансжиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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