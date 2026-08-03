Россиянам назвали повседневные привычки, незаметно убивающие сердце

По его словам, связанные с распитием алкоголя с﻿ердечно-сосудистые заболевания «часто развиваются постепенно». В итоге люди не замечают никаких симптомов до тех пор, пока не будет нанесён серьёзный ущербздоровью».

Врач рассказал, что вторая такая привычка - плохой контроль артериального давления, из-за чего возрастает риск развития нарушений ритма, сердечной недостаточности и инфаркта.

Также эксперт включил в данный список недостаток физической активности. И оставленное без лечения апноэ во сне, которое, как указал Ло Монако, приводит к развитию гипертонии, нарушениям сердечного ритма и структурным изменениям в сердце.

Ранее врач-терапевт Ульяна Урасова заявила, что серьёзный вред сердечно-сосудистой системе наносят определённые продукты питания, в первую очередь те, которые содержат трансжиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

